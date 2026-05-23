روبيو لرئيس الوزراء الهندي: لن نسمح لإيران بالسيطرة على سوق الطاقة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بالسيطرة على سوق الطاقة العالمي".

وسبق وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو ، أن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة وجود "خطة بديلة" في حال رفضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال روبيو، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن ترغب في التوصل إلى تفاهم مع طهران، مضيفاً أن هناك بعض التقدم في المحادثات مع إيران لكنه أشار إلى عدم الوصول إلى نتيجة نهائية بعد.

وتابع: "نريد أن تتخلى إيران عن طموحاتها النووية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتسع نطاق الصراع بالشرق الأوسط.

باكستان.. الوسيط الرئيسي



وأوضح روبيو إن باكستان هي الوسيط الرئيسي في محادثات إيران، وقال " ننسق مع عدة دول بشأن إيران لكن إسلام آباد هي الوسيط الأساسي بالمحادثات".

إلى ذلك، قال الوزير إنه لم يكن هناك طلب محدد للحصول على مساعدة من حلف شمال الأطلسي بشأن مضيق هرمز، مضيفاً "نعيد باستمرار تقييم وجود قواتنا بأوروبا".

كما سبق و قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإيرانيون يريدون بشدة التوصل لاتفاق، مضيفاً في كلمة أثناء مشاركته في مراسم أداء اليمين لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "نقوم في إيران بما قمنا به في فنزويلا".