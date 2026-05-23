أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان المساعي الإقليمية والدولية لخفض التصعيد

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيداً من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير دولة قطر، مع الرئيس الأمريكي، حيث تناول الاتصال أيضا أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.. حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم السبت.

وأكد الشيخ تميم، خلال الاتصال، موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم.