وزير البترول يتفقد بدء اعمال الحفر بحقل نرجس للغاز بالبحر المتوسط

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بدء عمليات حفر بئر جديدة بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في إطار العمل على استغلال الحقل المكتشف ، الذي تستثمر فيه شركة شيفرون العالمية كمشغل رئيسي، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، إلى جانب شركتي مبادلة الإماراتية وثروة للبترول المصرية.



وتفقد الوزير انطلاق أعمال الحفر من على متن سفينة الحفر "ستينا فورث"، التي وصلت إلى مصر قبل أيام لبدء أعمالها بالحقل، يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول وشركتي شيفرون وإيني .

وأكد الوزير أن بدء حفر البئر الجديدة يأتي ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الشركات العالمية على التعجيل بتنفيذ خطط استغلال اكتشافات الغاز غير المنماة، ومن بينها حقل نرجس، ووضعها على خريطة مشروعات التنمية والإنتاج ، لما لها من تأثير إيجابي في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للوزارة.

وأشاد الوزير بتحالف الشركاء في الحقل، وفي مقدمتها شركة شيفرون القائمة بالعمليات وشركة إيني الإيطالية، مثمناً التزامها بالعمل مع قطاع البترول المصري في إطار منظومة تعاون وتكامل نجحت فى إزالة التحديات، ومن ثم الالتزام بإطلاق أعمال الحفر بالحقل، من خلال عمل تكاملى مشترك بين الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركتي شيفرون وإيني، بما يهدف لوضع حقل نرجس على خريطة العمل والإسراع بخطط إنتاج الغاز منه.