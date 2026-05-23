قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تغييرها| دليل ترددات قنوات أون سبورت الجديدة.. خطوة بخطوة
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عمارات سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة
من طموح سياسي إلى تطبيق عملي.. "بياشارا أفريقيا 2026" يمضي قدما بالسوق الأفريقية الموحدة
قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران
إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي
فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق
غرامة 100 ألف ريال لكل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة
نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لازارو يحقق تفاعلًا واسعًا بأغنية زومبي

الفنان المغربي لازارو
الفنان المغربي لازارو
أوركيد سامي

طرح الفنان المغربي لازارو أحدث أعماله الغنائية بعنوان “زومبي”، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ليعود من جديد إلى جمهوره بعمل شبابي يحمل طابعًا مختلفًا، وسط حالة من التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى لصدور الأغنية.

وقدم لازارو الأغنية في شكل فيديو كليب اعتمد على صورة بصرية لافتة تجمع بين الأجواء الدرامية والإيقاع الشبابي السريع، وهو ما ساهم في جذب الانتباه سريعًا وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة خلال وقت قصير من طرح العمل.

وجاءت أغنية “زومبي” من كلمات وألحان لازارو، بينما حمل التوزيع الموسيقي توقيع حمزة الغازي، في تعاون جديد يجمع بينهما بعد عدد من الأعمال السابقة التي حققت نجاحًا ملحوظًا، وهو ما يعكس حالة الانسجام الفني بين الطرفين.

أما الكليب، فتولت إخراجه المخرجة المغربية كوثر التغزاوي، التي قدمت رؤية إخراجية اعتمدت على المزج بين الطابع السينمائي والروح الشبابية، ما منح العمل شكلًا بصريًا مختلفًا يتماشى مع طبيعة الأغنية وأجوائها.

واعتمد لازارو في “زومبي” على قصة عاطفية بسيطة تحمل مشاعر إنسانية واضحة، في إطار شبابي خفيف، وهو الأسلوب الذي اعتاد تقديمه في عدد من أعماله الغنائية التي تستهدف فئة الشباب بشكل كبير.

وحقق الكليب أكثر من 271 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة فقط من طرحه على يوتيوب، بالتزامن مع تداول واسع لمقاطع من الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة اللازمة الغنائية التي تحولت سريعًا إلى ترند بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

ويأتي طرح “زومبي” بعد نحو ستة أشهر من النجاح الكبير الذي حققته أغنية “يا المصيبة”، والتي تجاوزت حاجز 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، ليواصل لازارو بذلك تعزيز حضوره في الساحة الغنائية المغربية والعربية، بأسلوبه الموسيقي الخاص الذي يجمع بين الإيقاع العصري والكلمات القريبة من الجمهور.


 

https://youtu.be/Si9kWKnJKxE?si=cbKbjqt_iQVWh8Im

الفنان المغربي لازارو اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

النقابة العامة لاتحاد الكتاب تنظم حفل تقديم جوائز مسابقاتها الأدبية

النقابة العامة لاتحاد الكتاب تنظم حفل تقديم جوائز مسابقاتها الأدبية

عمرو يوسف فى مسلسل الفرنساوي

مسلسل الفرنساوي.. موت الديب وخالد ينتقم

لوسي

يناقش التطرف.. لوسي تكشف تفاصيل دورها فى فيلم "الأسير".. خاص

بالصور

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

ماذا يحدث للجنين عند تناول فيتامين D أثناء الحمل؟.. وتحذير من الجرعات العالية

فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال

داليا البحيري تشارك في زيارة لدعم الاولى بالرعاية في أسيوط

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد