لازارو يحقق تفاعلًا واسعًا بأغنية زومبي

طرح الفنان المغربي لازارو أحدث أعماله الغنائية بعنوان “زومبي”، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ليعود من جديد إلى جمهوره بعمل شبابي يحمل طابعًا مختلفًا، وسط حالة من التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى لصدور الأغنية.

وقدم لازارو الأغنية في شكل فيديو كليب اعتمد على صورة بصرية لافتة تجمع بين الأجواء الدرامية والإيقاع الشبابي السريع، وهو ما ساهم في جذب الانتباه سريعًا وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة خلال وقت قصير من طرح العمل.

وجاءت أغنية “زومبي” من كلمات وألحان لازارو، بينما حمل التوزيع الموسيقي توقيع حمزة الغازي، في تعاون جديد يجمع بينهما بعد عدد من الأعمال السابقة التي حققت نجاحًا ملحوظًا، وهو ما يعكس حالة الانسجام الفني بين الطرفين.

أما الكليب، فتولت إخراجه المخرجة المغربية كوثر التغزاوي، التي قدمت رؤية إخراجية اعتمدت على المزج بين الطابع السينمائي والروح الشبابية، ما منح العمل شكلًا بصريًا مختلفًا يتماشى مع طبيعة الأغنية وأجوائها.

واعتمد لازارو في “زومبي” على قصة عاطفية بسيطة تحمل مشاعر إنسانية واضحة، في إطار شبابي خفيف، وهو الأسلوب الذي اعتاد تقديمه في عدد من أعماله الغنائية التي تستهدف فئة الشباب بشكل كبير.

وحقق الكليب أكثر من 271 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة فقط من طرحه على يوتيوب، بالتزامن مع تداول واسع لمقاطع من الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة اللازمة الغنائية التي تحولت سريعًا إلى ترند بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

ويأتي طرح “زومبي” بعد نحو ستة أشهر من النجاح الكبير الذي حققته أغنية “يا المصيبة”، والتي تجاوزت حاجز 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، ليواصل لازارو بذلك تعزيز حضوره في الساحة الغنائية المغربية والعربية، بأسلوبه الموسيقي الخاص الذي يجمع بين الإيقاع العصري والكلمات القريبة من الجمهور.





