رئيس بعثة الحج ينصح الحجاج بارتداء بطاقتي نسك ورقم خيمة منى والبقاء بمخيمات عرفات لتجنب الإجهاد الحراري

وجه اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، عدداً من الإرشادات والنصائح المهمة للحجاج، بما يتماشى مع إرشادات السلطات السعودية.

وناشد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الحجاج - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم السبت - بعدم الخروج من المخيمات في وقفة عرفات خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً؛ لتجنب الإصابة بحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة في ظل توقعات الأرصاد الجوية بوصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، لافتاً إلى أنه لأول مرة، تم هذا العام وضع شاشات تليفزيونية داخل ساحات مخيمات الحجاج بمشعر عرفات، بالإضافة إلى الإذاعة الداخلية بالمخيمات؛ لمتابعة خطبة وقفة عرفات، والتسهيل عليهم بدلاً من التزاحم لسماعها بمسجد نمرة والتعرض للإصابة بضربات شمسية.

وقال "إنه على جميع الحجاج استخدام المظلات الشمسية التي أهدتهم إياها بعثة القرعة، لحمايتهم من أشعة الشمس، وشرب المياه والسوائل بكميات وفيرة بشكل منتظم، خاصة وأن من ضمن الهدايا التي حصل عليها الحجاج، قارورة لحفظ المياه مثلجة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة في أماكن الزحام".

كما ناشد حجاج بيت الله الحرام، بارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وأسورة المعصم التي تم تسليمها لهم، واللتين يحتويان على جميع بيانات الحاج، ومقر إقامته بالأراضي المقدسة، وأرقام هواتف البعثة، وكذلك وضع بطاقة البيانات على الحقائب؛ لضمان وصولها للغرف بالفنادق؛ وذلك منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى ارتداء الكارت الخاص برقمي خيمته والمنامة (الصوفا بيد) الخاصين به في مشعر منى؛ ليميز كل حاج خيمته ولا يضل الطريق إليها.

وفي السياق ذاته، ناشد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ، ضيوف الرحمن بعدم حملهم لأي أمتعة كبيرة أثناء الإقامة بمنطقة المشاعر المقدسة، تكون من شأنها شغل مساحة من المخيمات، والتأثير على المساحة المخصصة لكل حاج، واستخدام الحقيبة التي أهدتهم إياها بعثة القرعة في حمل مستلزماته وأدويته الشخصية فقط.

كما ناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الحجيج بعدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظراً لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له في كل حافلة، إضافة إلى تخليهم عن التصرفات والسلوكيات التي لا تتناسب مع قدسية الأماكن الشريفة، والتي قد تسيئ للحجاج المصريين، وتخضع مرتكبها إلى المساءلة القانونية، بالإضافة إلى احتفاظ كل حاج بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنباً لفقدانها.