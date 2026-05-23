قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الغفار: تطوير صرح طبي جديد بالجيزة بتكلفة 316 مليون جنيه.. وخطة متكاملة لتأمين عيد الأضحى والحجاج المصريين
بعد تغييرها| دليل ترددات قنوات أون سبورت الجديدة.. خطوة بخطوة
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عمارات سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة
من طموح سياسي إلى تطبيق عملي.. "بياشارا أفريقيا 2026" يمضي قدما بالسوق الأفريقية الموحدة
قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران
إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي
فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق
غرامة 100 ألف ريال لكل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة
نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس بعثة الحج ينصح الحجاج بارتداء بطاقتي نسك ورقم خيمة منى والبقاء بمخيمات عرفات لتجنب الإجهاد الحراري

الحجاج
الحجاج
أ ش أ

وجه اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، عدداً من الإرشادات والنصائح المهمة للحجاج، بما يتماشى مع إرشادات السلطات السعودية.

وناشد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الحجاج - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم السبت - بعدم الخروج من المخيمات في وقفة عرفات خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً؛ لتجنب الإصابة بحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة في ظل توقعات الأرصاد الجوية بوصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، لافتاً إلى أنه لأول مرة، تم هذا العام وضع شاشات تليفزيونية داخل ساحات مخيمات الحجاج بمشعر عرفات، بالإضافة إلى الإذاعة الداخلية بالمخيمات؛ لمتابعة خطبة وقفة عرفات، والتسهيل عليهم بدلاً من التزاحم لسماعها بمسجد نمرة والتعرض للإصابة بضربات شمسية.

وقال "إنه على جميع الحجاج استخدام المظلات الشمسية التي أهدتهم إياها بعثة القرعة، لحمايتهم من أشعة الشمس، وشرب المياه والسوائل بكميات وفيرة بشكل منتظم، خاصة وأن من ضمن الهدايا التي حصل عليها الحجاج، قارورة لحفظ المياه مثلجة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة في أماكن الزحام".

كما ناشد حجاج بيت الله الحرام، بارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وأسورة المعصم التي تم تسليمها لهم، واللتين يحتويان على جميع بيانات الحاج، ومقر إقامته بالأراضي المقدسة، وأرقام هواتف البعثة، وكذلك وضع بطاقة البيانات على الحقائب؛ لضمان وصولها للغرف بالفنادق؛ وذلك منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى ارتداء الكارت الخاص برقمي خيمته والمنامة (الصوفا بيد) الخاصين به في مشعر منى؛ ليميز كل حاج خيمته ولا يضل الطريق إليها.

وفي السياق ذاته، ناشد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ، ضيوف الرحمن بعدم حملهم لأي أمتعة كبيرة أثناء الإقامة بمنطقة المشاعر المقدسة، تكون من شأنها شغل مساحة من المخيمات، والتأثير على المساحة المخصصة لكل حاج، واستخدام الحقيبة التي أهدتهم إياها بعثة القرعة في حمل مستلزماته وأدويته الشخصية فقط.

كما ناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الحجيج بعدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظراً لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له في كل حافلة، إضافة إلى تخليهم عن التصرفات والسلوكيات التي لا تتناسب مع قدسية الأماكن الشريفة، والتي قد تسيئ للحجاج المصريين، وتخضع مرتكبها إلى المساءلة القانونية، بالإضافة إلى احتفاظ كل حاج بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنباً لفقدانها.

الحج بطاقة نسك نسك خيمة منى الإجهاد الحراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الاجهزة الأمنية

بعد تداول الفيديو .. ضبط المتهمين بمعاكسة فتاة والتحرش بها في مطروح

حملات تموينية بقنا

ضبط 1000 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية خلال حملات في أسواق قنا

هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات قنا

طمع في الذهب .. إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتل طفلة ودفنها بمنزلها

بالصور

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

ماذا يحدث للجنين عند تناول فيتامين D أثناء الحمل؟.. وتحذير من الجرعات العالية

فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد