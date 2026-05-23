روما يعلن قائمته لمواجهة هيلاس فيرونا.. تواجد ديبالا والشعراوي ودوفبيك

أعلن الجهاز الفني لفريق روما قائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهة هيلاس فيرونا، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة تواجد عدد من العناصر الأساسية، على رأسهم باولو ديبالا وستيفان الشعراوي وأرتيم دوفبيك، بالإضافة إلى الهولندي دونييل مالين.

وجاءت قائمة روما على النحو التالي:

حراسة المرمى:سفيلار، جوليني، دي مارزي، زيليزني.

خط الدفاع:رينش، أنجيلينو، شيليك، هيرموسو، مانشيني، زيوكوفسكي، سيك، جيلاردي.

خط الوسط:كريستانتي، العيناوي، كوني، بيسيلي.

خط الهجوم:دوفبيك، مالين، سولي، فينتورينو، ديبالا، فاز، الشعراوي.

ويدخل روما اللقاء بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يسعى هيلاس فيرونا للخروج بنتيجة إيجابية أمام جماهيره.