بعد 10 سنوات.. المصري ستيفان شعراوي يعلن رحيله عن نادي روما الإيطالي

أعلن النجم الإيطالي ستيفان الشعراوي رحيله رسميًا عن صفوف روما، بعد رحلة طويلة استمرت قرابة 10 سنوات داخل جدران النادي الإيطالي، شهدت العديد من اللحظات التاريخية والذكريات المؤثرة بقميص الذئاب.

ونشر ستيفان الشعراوي بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة “إكس”، عبّر خلاله عن مشاعره تجاه النادي وجماهيره، مؤكدًا أن روما لم تكن مجرد محطة كروية في مسيرته، بل أصبحت وطنًا حقيقيًا عاش بداخله أجمل وأصعب لحظات حياته.

وأكد الشعراوي أن السنوات التي قضاها داخل النادي كانت مليئة بالأحلام والطموحات والتحديات، مشيرًا إلى أنه غادر وهو يشعر بالفخر والرضا عما قدمه بقميص الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأوضح اللاعب الإيطالي أنه وجد داخل روما الحب والاحترام والانتماء الحقيقي، مؤكدًا أنه حاول دائمًا تقديم كل ما لديه من أجل هذا القميص، دون أي تقصير، تقديرًا للنادي والجماهير التي دعمته طوال السنوات الماضية.

ذكريات خالدة وشرف القيادة

وتحدث الشعراوي عن أبرز اللحظات التي عاشها مع الفريق، خاصة التتويج بإحدى البطولات القارية، والتي وصفها بأنها من أكثر الذكريات قربًا إلى قلبه، لما حملته من مشاعر استثنائية بين اللاعبين والجماهير.

كما عبّر عن فخره الكبير بحمل شارة قيادة الفريق، مؤكدًا أن تلك المسؤولية كانت من أعظم لحظات مسيرته الكروية، وستظل دائمًا مصدر اعتزاز بالنسبة له.

وأشار نجم روما إلى أن مباراة الديربي المقبلة ستكون الأخيرة له على ملعب الأولمبيكو، مؤكدًا أنها المباراة المثالية لتوديع الجماهير وإظهار قيم الالتزام والإخلاص التي آمن بها طوال مسيرته مع النادي.

واختتم ستيفان الشعراوي رسالته بتوجيه الشكر لإدارة النادي وزملائه والجهاز الفني والجماهير، مؤكدًا أن جزءًا منه سيظل دائمًا داخل مدينة روما، لأن بعض القصص  على حد وصفه لا تنتهي أبدًا، بل تتغير فقط

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
