قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: جمهور الزمالك سيكون مفاجأة مباراة اتحاد العاصمة
بفارق هدفين.. فتحي سند : جماهير الزمالك لا تستحق التعرض لأي صدمة
برلمانية: أزمة الكلاب الضالة تحتاج خطة حاسمة.. والحكومة لا تملك حلًا واضحًا
الخارجية الأمريكية: ندعم لبنان وإسرائيل في مسارهما السياسي والأمني
غرفة الشركات : تطبيق رفيق تطور مذهل في خدمات حجاج السياحة
شعبة القصابين: لحوم سودانية وجيبوتية بالمجمعات بـ350 إلى 400 جنيه للكيلو
بمناسبة عيد الأضحى.. طريقة الحصول على أضحية الأوقاف بالتقسيط بدون فوائد
أخبار أسوان | إنزال لفندق عائم.. آليات متطورة لتداول السولار والبنزين.. تشجير طريق السادات
اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم يسند تنظيم بطولة تحت 20 سنة لـ مصر
سلاف فواخرجي: تكريمي بمهرجان أسوان يعكس حبي لمصر وجمهورها
ما معنى توبة حضرة النبي وهو المعصوم؟.. علي جمعة يوضح
إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بمناسبة عيد الأضحى.. طريقة الحصول على أضحية الأوقاف بالتقسيط بدون فوائد

أضحية الأوقاف
أضحية الأوقاف
خالد يوسف

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول على أضحية الأوقاف بالتقسيط لـ 6 أشهر بدون فوائد، وذلك بعد أن وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع بنك مصر، يتيح إمكانية تقسيط قيمة صكوك الأضاحي الخاصة بالوزارة.

طريقة الحصول على أضحية الأوقاف بالتقسيط

أطلق بنك مصر عرضًا جديدًا لتقسيط صك الأضحية 2026 بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ضمن العروض والخدمات الموسمية التي يقدمها البنك لعملائه بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يتيح تقسيط قيمة الصك على 6 أشهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن بنك مصر، يتيح من خلال البروتوكول إمكانية تقسيط قيمة صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية، وذلك لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، على أن يتم تنفيذ عملية التقسيط من خلال مركز الاتصال الخاص بالبنك على الرقم 19888.

وصرح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن توقيع البروتوكول يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل المجتمعي.

الحصول على صكوك الأضاحي

وقال وزير الأوقاف إن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملاً لتضافر جهود مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، حيث يهدف إلى تيسير الحصول على صكوك الأضاحي وضمان وصولها لمستحقيها، مما يسهم في نشر السعادة لدى الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه المناسبة المباركة.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوقيع يعد شكلاً من أشكال التعاون بين مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك رسالةً وواجبًا لخدمة أبناء الوطن، ومثمّنًا هذا المسار بين الوزارة والبنك لما يكفله من تيسير على الراغبين في تحقيق هذه الشعيرة الدينية بكل ما تعنيه من معاني العطاء والبذل والتكافل التي هي أصيلة في معدن المصريين.

موعد عرض تقسيط صك الأضحية 2026

وأوضح بنك مصر أن عرض تقسيط صك الأضحية بدأ رسميًا اعتبارًا من 13 مايو 2026، ويستمر حتى 29 مايو 2026، مع إمكانية الاستفادة من نظام التقسيط الميسر عبر البطاقات الائتمانية التابعة للبنك.

ويتيح العرض للعملاء فرصة شراء صك الأضحية الآن وتقسيط قيمته على عدة أشهر بدون تحمل أي فوائد إضافية أو رسوم إدارية، وهو ما يمنح مرونة أكبر في السداد خلال موسم عيد الأضحى.

أضحية الأوقاف أضحية الأوقاف بالتقسيط عيد الأضحى وزارة الأوقاف بنك مصر قيمة صكوك الأضاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الأضحى 2026

رسميًا.. إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا

الشقيقتين

والد فتاتي أسيوط المحكوم عليهما بالتزوير: قلبي موجوع وتحركت للاستئناف

ترشيحاتنا

حزب الله - أرشيفي

حزب الله يستهدف قوات الاحتلال بمسيرات إنقضاضية

عز الدين الحداد

الرجل المطلوب رقم واحد .. من هو عز الدين الحداد الذي استهدفته إسرائيل في غزة؟

مظاهرات في فيينا

تظاهرة حاشدة في فيينا احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن للأغاني

بالصور

ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش.. سر الخلطة والطعم زي المحلات

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات
طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات
طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات

أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟

أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟
أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟
أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك
برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك
برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد