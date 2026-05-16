بمناسبة عيد الأضحى.. طريقة الحصول على أضحية الأوقاف بالتقسيط بدون فوائد

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول على أضحية الأوقاف بالتقسيط لـ 6 أشهر بدون فوائد، وذلك بعد أن وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع بنك مصر، يتيح إمكانية تقسيط قيمة صكوك الأضاحي الخاصة بالوزارة.

طريقة الحصول على أضحية الأوقاف بالتقسيط

أطلق بنك مصر عرضًا جديدًا لتقسيط صك الأضحية 2026 بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ضمن العروض والخدمات الموسمية التي يقدمها البنك لعملائه بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يتيح تقسيط قيمة الصك على 6 أشهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن بنك مصر، يتيح من خلال البروتوكول إمكانية تقسيط قيمة صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية، وذلك لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، على أن يتم تنفيذ عملية التقسيط من خلال مركز الاتصال الخاص بالبنك على الرقم 19888.

وصرح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن توقيع البروتوكول يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل المجتمعي.

الحصول على صكوك الأضاحي

وقال وزير الأوقاف إن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملاً لتضافر جهود مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، حيث يهدف إلى تيسير الحصول على صكوك الأضاحي وضمان وصولها لمستحقيها، مما يسهم في نشر السعادة لدى الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه المناسبة المباركة.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوقيع يعد شكلاً من أشكال التعاون بين مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك رسالةً وواجبًا لخدمة أبناء الوطن، ومثمّنًا هذا المسار بين الوزارة والبنك لما يكفله من تيسير على الراغبين في تحقيق هذه الشعيرة الدينية بكل ما تعنيه من معاني العطاء والبذل والتكافل التي هي أصيلة في معدن المصريين.

موعد عرض تقسيط صك الأضحية 2026

وأوضح بنك مصر أن عرض تقسيط صك الأضحية بدأ رسميًا اعتبارًا من 13 مايو 2026، ويستمر حتى 29 مايو 2026، مع إمكانية الاستفادة من نظام التقسيط الميسر عبر البطاقات الائتمانية التابعة للبنك.

ويتيح العرض للعملاء فرصة شراء صك الأضحية الآن وتقسيط قيمته على عدة أشهر بدون تحمل أي فوائد إضافية أو رسوم إدارية، وهو ما يمنح مرونة أكبر في السداد خلال موسم عيد الأضحى.