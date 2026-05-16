رياضة

إشادة جزائرية بحسن استقبال الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

رباب الهواري

أكد الإعلامي الجزائري نصلي بكير أن الأجواء التي تسبق المواجهة المرتقبة بين الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية تسير بصورة مميزة وتعكس الروح الرياضية الكبيرة بين الناديين.

استقبال مميز لبعثة اتحاد العاصمة

وأوضح بكير، خلال ظهوره في برنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الإعلامي محمد أبوالعلا عبر قناة نادي الزمالك، أن بعثة اتحاد العاصمة حظيت باستقبال رائع منذ وصولها إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن مسؤولي الزمالك حرصوا على توفير أجواء إيجابية للفريق الجزائري تعكس عمق العلاقات بين الشعبين المصري والجزائري.

وأضاف الإعلامي الجزائري أن التعامل الراقي بين الطرفين ساهم في خلق حالة من الهدوء والاحترام المتبادل قبل المباراة النهائية، مؤكدًا أن جماهير الفريقين أظهرت صورة حضارية رائعة تليق بحجم الحدث القاري الكبير.

توقعات بمواجهة قوية ومتكافئة

وأشار بكير إلى أن المباراة المنتظرة ستكون قوية للغاية من الناحية الفنية، في ظل امتلاك كل فريق مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الكبيرة والخبرات المميزة، موضحًا أن الزمالك يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق، بينما يتمتع اتحاد العاصمة أيضًا بجودة فنية عالية ولاعبين مميزين في مختلف المراكز.

وأكد أن التكافؤ الفني بين الفريقين يزيد من صعوبة توقع بطل البطولة، خاصة أن كل طرف يسعى للتتويج باللقب وإسعاد جماهيره، متوقعًا أن يقدم الفريقان مباراة ممتعة تليق بقيمة نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

أجواء عربية مميزة في النهائي القاري

واختتم بكير تصريحاته بالتأكيد على أن إقامة النهائي بين فريقين عربيين يمنح البطولة طابعًا خاصًا، مشددًا على أن الروح الرياضية والأجواء الأخوية بين الجماهير ستكون أحد أبرز مكاسب هذا النهائي المنتظر، إلى جانب المنافسة القوية داخل المستطيل الأخضر

