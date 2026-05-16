رشوان توفيق: حين رحلت زوجتي لم يتركني عبد الرحمن أبو زهرة لحظة

قال الفنان رشوان توفيق، إن الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة كان أقرب الناس إليه في المواقف الإنسانية الصعبة، مشيرا إلى أنه كان أول شخص اتصل به عقب وفاة زوجته في يوليو 2019، مؤكدا أن أبو زهرة حضر إليه منذ الصباح الباكر وظل بجواره طوال اليوم وحتى ساعات الليل المتأخرة لمواساته ومساندته.

وأضاف رشوان توفيق، خلال لقاء مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن العلاقة بينهما كانت قائمة على الوفاء والدعم المتبادل، موضحا أنه بدوره حرص على الوقوف بجانب عبد الرحمن أبو زهرة في محنته عند وفاة زوجته، حيث توجه إليه منذ السادسة والنصف صباحا وبقي معه لفترات طويلة، لافتا إلى أن مشاهد العناق بينهما خلال العزاء عكست عمق العلاقة الإنسانية التي جمعتهما لعقود طويلة.

وأكد الفنان المصري أن عبد الرحمن أبو زهرة لم يكن صاحب أسرار أو حياة غامضة، بل كان نموذجا للانضباط الأسري والالتزام الأخلاقي، مشيدا بطريقة تربيته لأبنائه وأحفاده، الذين حققوا مستويات علمية وفنية رفيعة، وفي مقدمتهم نجله الدكتور أحمد أبو زهرة الحاصل على الدكتوراه في البيانو، والذي وصفه بأنه من أعظم عازفي البيانو في العالم.

وأشار رشوان توفيق إلى أن عبد الرحمن أبو زهرة كان شديد الاهتمام بموهبة نجله الموسيقية منذ الصغر، حيث وفر له أساتذة متخصصين لتعلم البيانو وشجعه على دراسة الفنون رغم قدرته على الالتحاق بكلية الهندسة، مؤكدا أن الفنان الراحل كان "كتلة فن متحركة"، وأن موهبته الفنية امتدت إلى أفراد أسرته وأحفاده الذين ورثوا عنه حب الفن والإبداع.