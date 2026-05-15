هذا النبات يطرد الميكروبات ويمنع أخطر الأمراض

يعد ورق الغار من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية وتمنح الجسم فوائد صحية عديدة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف كيف يستطيع ورق الغار القيام بدور كبير في طرد الميكروبات والمواد الضارة.

يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة

يُقدّم ورق الغار، بما في ذلك زيته العطري، فوائد مضادة للالتهابات والميكروبات والأكسدة، وذلك بفضل مضادات الأكسدة والمركبات الواقية الأخرى الموجودة فيه.

يحتوي هذا النبات على أكثر من 80 مركباً معروفاً ، من بينها البوليفينولات، والأوكاليبتول، والسينول، والسابينين، واللينالول.

ركزت إحدى الدراسات التي أجريت في جامعة ولاية كارولينا الشمالية الزراعية والتقنية على الخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للأكسدة لزيوت عطرية محددة مستخلصة من الشيح الأبيض، وإبرة الراعي ذات الرائحة الوردية، والغار، وذلك على المنتجات الطازجة ضد البكتيريا الضارة، بما في ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية وقد أظهرت الزيوت العطرية الثلاثة جميعها خصائص مضادة للأكسدة، مع أعلى فعالية لزيت الغار العطري.

وقد توصلت دراسات أخرى إلى استنتاجات مماثلة ، مما يدل على أن نبات الغار يمكن أن يحمي من مجموعة من المشاكل الصحية بسبب المواد الكيميائية النباتية والزيوت المتطايرة وغير المتطايرة والفلافونويدات والتانينات وكحولات السيسكويتربين والقلويدات.

كما ثبت أيضاً أن مستخلصاته تقلل من التعبير عن السيتوكينات المؤيدة للالتهابات التي يمكن أن تساهم في الأمراض المزمنة.