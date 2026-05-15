عمر مرموش يسعي للفوز بلقب كأس إنجلترا

يسعي عمر مرموش نجم المنتخب الوطني الي تحقيق إنجاز حين يقود ماننشستر سيتي في مواجهة تشيلسي مساء غد علي ملعب ويمبلي في نهائي كأس إنجلترا.

ويتطلع كلا الفريقين لاعتلاء منصة التتويج وحمل كأس البطولة العريقة، التي تعد الأعرق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، إذ انطلقت نسختها الأولى عام 1871.

فيما يسعى تشيلسي للحصول على البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، والانفراد بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية المتوجة باللقب، الذي يتقاسمه حاليا مع ليفربول وتوتنهام هوتسبير، فإن مانشستر سيتي، يسعى للفوز بالبطولة للمرة الثامنة، ليصبح رابع فريق يمتلك هذا الرصيد من الألقاب في المسابقة، التي يحمل أرسنال رقمها القياسي كأكثر الفائزين بها برصيد 14 لقبا، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد.

وستكون هذه هي المباراة الثالثة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن التقيا مرتين هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل الفريقان 1 / 1 على ملعب (الاتحاد)، معقل مانشستر سيتي في لقائهما الأول ببطولة الدوري في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يفوز الفريق السماوي 3 / صفر على ملعب (ستامفورد بريدج)، معقل تشيلسي، في المباراة الثانية التي أقيمت بينهما في 12 أبريل الماضي.

وتأهل تشيلسي لنهائي كأس إنجلترا للمرة الـ17 في تاريخه والأولى منذ موسم 2021 / 2022، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على ليدز يونايتد في الدور قبل النهائي، على ملعب ويمبلي أيضا.

وتقمص نجم الوسط الأرجنتيني الدولي إنزو فرنانديز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف تشيلسي الوحيد، ليواصل الفريق اللندني حلمه باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2017 / 2018.

ومنذ تتويجه الأخير بالبطولة، خسر تشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مشاركاته الثلاث الأخيرة بهذا الدور، وذلك ما بين موسمي 2019 / 2020 و2021 / 2022، علما بأنه حصل على المركز الثاني بالبطولة في ثماني مناسبات.

ويطمح تشيلسي، تحت قيادة مديره الفني المؤقت كالوم مكفارلين، لمصالحة جماهيره المحبطة بسبب نتائجه الهزيلة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد حاليا في المركز التاسع، مبتعدا بفارق كبير عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما مانشستر سيتي، فصعد لنهائي البطولة للمرة الـ15 في تاريخه والرابعة على التوالي، بعدما نجا من خسارة موجعة، على ذات الملعب، في المربع الذهبي أمام ساوثهامبتون، المنافس بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

واستقبلت شباك فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا هدفا مباغتا في الدقيقة 79 بواسطة فين أزاز، لكن سرعان ما تدارك نجومه الموقف بعدما ردوا بهدفين عن طريق جيريمي دوكو ونيكو جونزاليس، ليفوز مانشستر سيتي 2 / 1 ويكمل عودته المتأخرة في المباراة.