ترامب يعترف: الصين تتجسس على الولايات المتحدة ونحن أيضا نتجسس عليهم

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود عمليات تجسس متبادلة بين واشنطن وبكين، قائلاً: «الصينيون يتجسسون علينا، ونحن أيضًا نقوم بعمليات مماثلة ضدهم».



وأوضح ترامب أن مباحثاته مع شي جين بينج لم تتناول ملف الرقائق الإلكترونية أو الرسوم الجمركية بين البلدين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يدرس حاليا إمكانية رفع العقوبات المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مؤكدًا أنه سيحسم قراره النهائي خلال الأيام المقبلة.

وفي تعليقه على المقترح الدبلوماسي الأخير المقدم من طهران، قال ترامب: «عندما اطلعت على المقترح الإيراني، لم تعجبني الجملة الأولى فيه، ولم تكن مقبولة بالنسبة لي، لذلك ألقيت به جانبا»، مجددا تأكيده أن إيران لن تتمكن أبدًا من امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

كما كرر تصريحاته بشأن القدرات العسكرية الإيرانية، قائلاً: «لقد دمّرنا الجيش الإيراني، وربما نحتاج إلى تنفيذ عملية تنظيف محدودة»، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات في حادثة استهداف مدرسة داخل إيران.

وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني يدعم الموقف الأمريكي الرافض لحصول إيران على سلاح نووي، كما يرغب في أن تبقي طهران مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية.

وتابع: «الولايات المتحدة والصين هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على إزالة السلاح النووي من إيران».