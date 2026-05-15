قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًّا.. موعد رؤية هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى 2026
القاهره تقهر عدوٍ لفانا نبقى لها وتبقى لنا.. العفاسي يتغزل بمصر في آخر أعماله
جواو فيليكس: نسعى لإهداء جماهير النصر بطولتين هذا الموسم
تركنا الجسور والكهرباء.. ترامب: يمكننا القضاء على كل شيء في إيران خلال يومين
هل يجوز الحج عن الغير سواء كان حيا أم ميتا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
مانسوري تكشف عن حزمة Soft Kit لبورشه 911 توربو S
اعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية
محمد رمضان: الناس تركز على أجري أكثر من تعبي.. وعائلتي سر توازني النفسي
استشاري صحة نفسية تكشف: المجتمع حوّل تضحية المرأة من اختيار إلى واجب
عايز ياكل مكرونة إنسجام.. تعليق ساخر من ياسمين عز بعد قطع الكهرباء عن منزل سفير بلجيكا
هل آخر ساعة قبل المغرب وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة فقط؟.. اغتنمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بابا الفاتيكان لـ البابا تواضروس: صداقتنا شهادة حية للمحبة والسلام ووحدة الكنيسة

البابا تواضروس وبابا الفاتيكان
البابا تواضروس وبابا الفاتيكان
ميرنا رزق

في رسالة حملت روح المحبة الأخوية والرغبة الصادقة في تعزيز مسيرة الوحدة المسيحية، وجّه البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، رسالة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرق الكرازة المرقسية، بمناسبة “يوم الصداقة” بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا أن الصداقة بين الكنيستين أصبحت شهادة حقيقية لمحبة الله وعلامة رجاء في عالم يمتلئ بالصراعات والانقسامات.

وأوضح البابا لاون الرابع عشر، في رسالته التي نشرتها الفاتيكان نيوز، أن هذا اليوم المبارك يواصل التقليد الذي أرساه البابا فرنسيس، معربًا عن سعادته بتوجيه التحية إلى البابا تواضروس الثاني في أجواء القيامة المجيدة، قائلًا: “المسيح قام.. حقًا قام”.

عمق العلاقات

وأشار قداسته إلى أن “يوم الصداقة”، الذي جاءت فكرته بمبادرة من البابا تواضروس، يعكس عمق العلاقات بين كرسي القديس بطرس وكرسي القديس مرقس، موضحًا أن الصداقة بالنسبة للمسيحيين ليست مجرد مشاعر، بل هي جوهر الحياة والإيمان، مستشهدًا بقول السيد المسيح: “ليس لأحد حب أعظم من هذا: أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه”.

تعزيز أواصر المحبة

وأكد البابا لاون الرابع عشر أن استمداد القوة من صداقة المسيح يقود إلى تعزيز أواصر المحبة بين الكنيستين، والاستمرار في تقديم شهادة مشتركة لمحبة الله تجاه البشرية كلها، مشيدًا بما تحقق عبر عقود الحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما استعاد قداسته بدايات الحوار اللاهوتي المثمر الذي انطلق قبل أكثر من خمسين عامًا بقيادة البابا القديس بولس السادس والبابا شنودة الثالث، مشيرًا إلى تطور هذا الحوار داخل اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، معربًا عن أمله في استئناف أعمال اللجنة قريبًا بروح الوحدة التي صلى من أجلها السيد المسيح: “ليكونوا بأجمعهم واحدًا”.

وأعرب البابا لاون الرابع عشر عن امتنانه للبابا تواضروس وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية على حفاوة الاستقبال والضيافة الأخوية التي قُدمت للمشاركين في المؤتمر العالمي السادس للجنة “إيمان ونظام”، الذي استضافه دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون خلال شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن التأملات الخاصة بالذكرى الـ1700 للمجمع المسكوني الأول من شأنها أن تُحيي التطلع نحو الوحدة الكاملة للكنيسة.

وفي رسالته، شدد بابا الكنيسة الكاثوليكية على أن العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، يمر بظروف صعبة وصراعات متزايدة، الأمر الذي يفرض على المسيحيين ضرورة التمسك بالوحدة والعمل معًا من أجل نشر السلام والمصالحة، مؤكدًا أن الشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل المسيح يمثلون نموذجًا حيًا للإيمان والثبات.

واختتم البابا لاون الرابع عشر رسالته بالصلاة لكي يقود الروح القدس الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في “حج مشترك نحو الشركة الكاملة”، معربًا عن تطلعه للقاء البابا تواضروس الثاني شخصيًا، وموجهًا إليه “عناقًا أخويًا للسلام في المسيح القائم من بين الأموات”.

مواصلة حوار الإيمان

وفي السياق ذاته، أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن البابا لاون الرابع عشر أجرى صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا مع البابا تواضروس الثاني، سادت خلاله أجواء من المودة والأخوة الصادقة، حيث أكد الجانبان رغبتهما المشتركة في إعطاء دفعة جديدة لـ “يوم الصداقة” بين الكاثوليك والأقباط الأرثوذكس.

كما شدد الطرفان خلال الاتصال على أهمية مواصلة حوار الإيمان والمحبة، والعمل المشترك من أجل نشر قيم الإنجيل وتعزيز السلام والمصالحة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال تواجه تحديات وأزمات متواصلة.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية الأرثوذكسية الفاتيكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

إبراهيم عادل

إبراهيم عادل عن انتقاله بشكل نهائي إلى نورشيلاند الدنماركي: أشعر كأنني في بيتي

الفروسية

انطلاق نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لذوي الإعاقات الذهنية بملاعب الحرس الجمهوري

ضمك

تشكيل مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي

بالصور

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

برج القوس حظك اليوم السبت 16مايو 2026.. فكر جيدا قبل اتخاذ القرارات

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات

تقليل السعرات الحرارية أبرزها.. عادات يومية بسيطة تحميك من أمراض الشيخوخة

فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد