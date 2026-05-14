البابا تواضروس : الرئيس السيسي رئيس لكل المصريين وداعم للاستقرار والتعايش

ميرنا رزق

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الأوضاع في مصر شهدت تغيرًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم عام ٢٠١٤، مشيرًا إلى أن الرئيس أصبح “رئيسًا لكل المصريين”، في رسالة تعكس حالة الاستقرار والتعايش التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك خلال الحوار الصحفي الذي نشرته صحيفة “جلاس كونسيوا” الكاثوليكية الكرواتية، على هامش زيارة قداسة البابا إلى كرواتيا، حيث تحدث عن أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط ومكانة المسيحيين في مصر، مؤكدًا أن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين داخل المجتمع المصري قوية ومتجذرة.

وأوضح قداسة البابا أن مصر، رغم ما قد يشهده مجتمعها الكبير من بعض المشكلات الفردية بين الحين والآخر، إلا أن الأصل في العلاقة بين أبناء الوطن الواحد هو المحبة والتعايش المشترك، مؤكدًا أن هذه هي الحقيقة التي يلمسها الجميع على أرض الواقع.

وأشار البابا تواضروس إلى أن مرحلة ما بعد عام ٢٠١٤ حملت تغيرات واضحة بالنسبة للمسيحيين في مصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي رسّخ مفهوم المواطنة، وأكد في أكثر من مناسبة أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها دون تمييز.

وتناول قداسة البابا خلال الحوار صورة مصر أمام العالم، موضحًا أن مصر تتمتع بمكانة روحية وتاريخية خاصة، كونها البلد الوحيد الذي زاره السيد المسيح خلال رحلة العائلة المقدسة، كما أنها مهد الرهبنة المسيحية التي انطلقت منها إلى مختلف أنحاء العالم.

كما وجّه قداسة البابا الشكر للمسؤولين في كرواتيا على ترحيبهم بالمصريين المسيحيين، معربًا عن تطلعه لتوفير مكان للعبادة يخدم أبناء الكنيسة القبطية هناك، في إطار الاهتمام بالرعاية الروحية للمصريين بالخارج.

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

