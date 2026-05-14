قبل ما تنزل سوق السمك الجمعة.. البلطي بـ 106 الكيلو والجمبري يتجاوز 600 جنيه

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية اليوم الخميس 14 مايو 2026 حالة من التباين الملحوظ، مع تراجع عدد كبير من الأصناف البحرية والأسماك الأكثر تداولًا، مقابل ارتفاعات محدودة في بعض الأنواع، وذلك بالتزامن مع زيادة إقبال المواطنين على شراء الأسماك قبل عطلة الجمعة.

الأصناف الأكثر تداولًا.. البلطي والجمبري

سجل البلطي الممتاز ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 1.42 جنيه ليصل سعر الكيلو اليوم إلى 106.5 جنيه،

كما ارتفع سعر البلطي الصغير بقيمة 0.52 جنيه ليسجل 70.67 جنيه للكيلو.

وفي المقابل، تراجع سعر البلطي الأسواني بمقدار 4.17 جنيه ليصل إلى 96.5 جنيه للكيلو، كما انخفض سعر فيليه البلطي بقيمة 19.82 جنيه ليسجل 177.12 جنيه للكيلو.

أما أسعار الجمبري، فقد شهدت تراجعات واضحة بمختلف أنواعه، حيث انخفض سعر الجمبري الوسط بمقدار 30.1 جنيه ليصل إلى 370.54 جنيه للكيلو،

كما تراجع الجمبري الصغير بقيمة 43.18 جنيه ليسجل 260 جنيهًا.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز بمقدار 23.87 جنيه ليصل إلى 478.86 جنيه للكيلو، بينما تراجع الجمبري الجامبو بقيمة 30.49 جنيه ليسجل 616.7 جنيه للكيلو.

تراجعات واسعة في أسعار الأسماك اليوم

وشهدت أسعار عدد كبير من الأصناف البحرية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الماكريل المجمد بمقدار 7.65 جنيه ليصل إلى 165.94 جنيه للكيلو،

كما تراجع السردين المجمد بقيمة 7.1 جنيه ليسجل 122.8 جنيه.

وسجل البربوني الممتاز تراجعًا بمقدار 18.32 جنيه ليصل إلى 213.8 جنيه للكيلو،

كما انخفض البربوني المتوسط بقيمة 18.91 جنيه ليسجل 169.3 جنيه.

كما تراجع سعر القاروص بمقدار 27.05 جنيه ليصل إلى 265 جنيهًا للكيلو، وانخفض الوقار بقيمة 28.18 جنيه ليسجل 273.71 جنيه.

وسجل سمك موسى تراجعًا بقيمة 26.31 جنيه ليصل إلى 276.41 جنيه، بينما انخفض سعر الشعور بمقدار 15.31 جنيه ليسجل 199.56 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر المرجان الممتاز بقيمة 5.97 جنيه ليصل إلى 186.43 جنيه، والمرجان الوسط بمقدار 11.39 جنيه ليسجل 151.67 جنيه.

وانخفض سعر البياض الممتاز بمقدار 10.98 جنيه ليصل إلى 160.46 جنيه، كما تراجع قشر البياض بقيمة 10.8 جنيه ليسجل 166.7 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الثعابين تراجعًا بمقدار 28.29 جنيه لتصل إلى 353.61 جنيه للكيلو،

كما انخفض سعر الكابوريا بقيمة 10.17 جنيه ليسجل 163.65 جنيه.

وتراجع سعر سمك القرش بمقدار 15.35 جنيه ليصل إلى 105.95 جنيه للكيلو،

كما انخفض سعر المكرونة السويسي بقيمة 4.93 جنيه ليسجل 128.6 جنيه، والمكرونة الخليجي بمقدار 1.96 جنيه لتصل إلى 116.41 جنيه.

أصناف ارتفعت أسعارها بالأسواق

وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض الأصناف ارتفاعات محدودة اليوم، حيث ارتفع سعر السبيط بمقدار 6.72 جنيه ليصل إلى 347.5 جنيه للكيلو.

كما زاد سعر سمك الحدادي بقيمة 0.86 جنيه ليسجل 88.53 جنيه للكيلو، بينما ارتفع سعر الموزة بمقدار 0.76 جنيه ليصل إلى 123.5 جنيه للكيلو.