الجمبري يتجاوز 400 جنيه والبلطي عند 105.. تحركات جديدة في أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 تحركات ملحوظة بين الارتفاع والانخفاض، مع استمرار صعود عدد من الأصناف البحرية الأكثر طلبًا داخل الأسواق، وعلى رأسها الجمبري، مقابل تراجع محدود في بعض أنواع الأسماك مثل البلطي.

أسعار السمك البلطي

وتراجعت أسعار بعض الأصناف الأكثر تداولًا داخل الأسواق، حيث سجل البلطي الممتاز 105.08 جنيه للكيلو بعد انخفاض بلغ 0.81 جنيه،

كما تراجع البلطي الصغير إلى 70.15 جنيه بانخفاض 0.45 جنيه،

وهبط سعر السبيط ليسجل 340.78 جنيه بعد تراجع قدره 10.33 جنيه،

فيما انخفضت المكرونة الخليجي إلى 118.37 جنيه بتراجع بلغ 2.88 جنيه،

وسجل سمك الحدادي 87.67 جنيه بعد انخفاض وصل إلى 3.33 جنيه.

ارتفاع في الأسعار

وفي المقابل، واصلت أسعار عدد من الأصناف الرئيسية ارتفاعها داخل الأسواق، حيث سجل الجمبري الوسط 400.64 جنيه للكيلو بعد زيادة بلغت 29.88 جنيه،

كما ارتفع الجمبري الممتاز إلى 502.73 جنيه بزيادة 19.73 جنيه، وقفز الجمبري الصغير إلى 303.18 جنيه بارتفاع وصل إلى 45.63 جنيه.

كما ارتفع سعر الماكريل المجمد إلى 173.59 جنيه بزيادة 11.04 جنيه،

وسجل السردين المجمد 129.90 جنيه بعد ارتفاع 9.28 جنيه، بينما صعد سعر البلطي الأسواني إلى 100.67 جنيه بزيادة بلغت 3.64 جنيه.

وشهدت أسعار الأسماك البحرية الأخرى ارتفاعات متفاوتة، حيث سجل القاروص 292.05 جنيه بزيادة 27.05 جنيه،

وارتفع الوقار إلى 301.89 جنيه بزيادة 26.20 جنيه، كما سجل البربوني الممتاز 232.12 جنيه بعد ارتفاع 17.86 جنيه، والبربوني المتوسط 188.21 جنيه بزيادة 17.98 جنيه.

وجاءت أسعار أبرز الأسماك اليوم كالتالي: