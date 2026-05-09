زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك في مصر، اليوم السبت 9 مايو 2026، حالة من التباين الملحوظ في الأسعار، حيث سجلت بعض الأصناف الأكثر تداولاً تراجعات ملموسة في مقدمتها “البلطي الممتاز” و”الوقار”، بينما شهدت أصناف أخرى قفزات سعرية كبيرة تصدرها “الجمبري” بمختلف أحجامه و" السبيط".

أصناف سجلت تراجعاً في الأسعار

تصدرت أصناف البلطي قائمة التراجعات اليوم، حيث انخفض سعر كيلو البلطي الممتاز بمقدار 8.80 جنيه، ليصل سعر الكيلو إلى 100.20 جنيه.

كما تراجع سعر كيلو البلطي الصغير بمقدار 2.44 جنيه ليسجل 70.62 جنيه للكيلو.

وفي سوق الأسماك الفاخرة، سجل سعر كيلو الوقار تراجعا قدره 30.22 جنيه، ليصل اليوم إلى 254.54 جنيه.

كما انخفض سعر كيلو الموزة بمقدار 25.00 جنيه ليبلغ 105.83 جنيه.

وشملت التراجعات أيضاً صنف بياض ممتاز الذي انخفض بمقدار 8.03 جنيه ليصل إلى 149.47 جنيه للكيلو،

وتراجع البربوني المتوسط بمقدار 6.97 جنيه ليسجل 158.89 جنيه،

فيما سجل المرجان الوسط تراجعاً طفيفاً قدره 1.95 جنيه ليصل إلى 141.33 جنيه للكيلو.

أصناف سجلت زيادة في الأسعار

في المقابل، قفزت أسعار الجمبري بشكل ملحوظ اليوم، حيث ارتفع سعر كيلو الجمبري الممتاز بمقدار 136.67 جنيه ليصل إلى 562.28 جنيه،

كما زاد سعر الجمبري الوسط بمقدار 115.55 جنيه ليصل إلى 466.22 جنيه للكيلو.

أما الجمبري الجامبو فقد سجل زيادة قدرها 25.41 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 656.74 جنيه،

وارتفع الجمبري الصغير بمقدار 49.33 جنيه ليصل إلى 296.00 جنيه.

وسجلت سمك الثعابين أعلى قيمة زيادة في التقرير بمقدار 121.80 جنيه، ليصل سعر الكيلو اليوم إلى 482.44 جنيه.

كما ارتفع سعر فيليه بلطي بمقدار 43.38 جنيه ليصل إلى 195.46 جنيه،

وزاد البلطي الأسواني بمقدار 5.18 جنيه ليبلغ 103.18 جنيه للكيلو.

وفيما يخص الأصناف الأخرى، ارتفع سعر كيلو السبيط بمقدار 70.35 جنيه ليصل إلى 455.35 جنيه،

وزاد قشر البياض بمقدار 33.74 جنيه ليسجل 196.33 جنيه.

كما شهدت الكابوريا زيادة قدرها 22.44 جنيه لتصل إلى 185.11 جنيه،

وارتفع الماكريل المجمد بمقدار 3.26 جنيه ليصل إلى 155.43 جنيه للكيلو.

كما سجلت أسعار المكرونة السويسي زيادة قدرها 19.16 جنيه لتصل إلى 138.70 جنيه، وارتفع المكرونة الخليجي بمقدار 16.72 جنيه ليصل إلى 123.33 جنيه.

وزاد سعر كيلو سمك موسى بمقدار 55.45 جنيه ليبلغ 335.62 جنيه،

بينما ارتفع القاروص بمقدار 9.35 جنيه ليصل إلى 271.43 جنيه للكيلو.