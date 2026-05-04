تراجع البلطي وقفزة في الجمبري.. قائمة بأسعار الأسماك اليوم بالأسواق

تشهد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 4 من مايو 2026، تراجعاً ملحوظاً في أسعار الأنواع الأكثر انتشاراً في الأسواق المصرية، حيث سجلت أسماك البلطي والبربوني والمكرونة انخفاضات واضحة تمنح المواطنين فرصة جيدة للشراء، بينما شهدت بعض الأصناف الأخرى كالجمبري زيادات متفاوتة.

أولاً: الأصناف التي سجلت تراجعاً في الأسعار

تصدّر السمك البلطي، وهو المطلب الأول للمستهلك المصري، قائمة التراجعات اليوم؛ حيث سجل سعر كيلو البلطي الممتاز تراجعاً بمقدار 2.32 جنيه ليصل إلى 101.97 جنيه،

كما انخفض البلطي الصغير بمقدار 1.63 جنيه ليسجل 69.26 جنيه، فيما سجل سعر الكيلو من السمك (كصنف عام) تراجعاً قدره 1.19 جنيه ليبلغ 152.6 جنيه.

وفي ذات السياق من الأصناف المحببة، شهد البربوني انخفاضاً قوياً، حيث تراجع سعر الكيلو الممتاز منه بمقدار 11.54 جنيه ليصل إلى 210.5 جنيه،

بينما تراجع البربوني المتوسط بمقدار 8.76 جنيه ليسجل 163.41 جنيه.

ولحق بهما المرجان الذي انخفض صنفه الممتاز بمقدار 7.53 جنيه ليصل إلى 180.71 جنيه، والمرجان الوسط بمقدار 5.5 جنيه ليسجل 147.61 جنيه.

كما سجلت الكابوريا تراجعاً بمقدار 6.76 جنيه لتصل إلى 152.6 جنيه، وانخفض الجمبري الصغير بمقدار 1.5 جنيه ليسجل 241.4 جنيه.

أما عن بقية الأصناف التي شهدت هبوطاً في الأسعار، فقد سجل القاروص تراجعاً كبيراً بمقدار 18.77 جنيه ليصل إلى 248.33 جنيه، وانخفض سمك موسى بمقدار 18.19 جنيه ليبلغ 269.76 جنيه.

كما سجل الوقار تراجعاً بمقدار 17.66 جنيه ليصل إلى 281.55 جنيه، وتراجع السبيط بقيمة 15.92 جنيه ليسجل 348.67 جنيه،

فيما انخفضت الثعابين بمقدار 15.12 جنيه لتصل إلى 323.08 جنيه، وسجل قشر البياض تراجعاً بمقدار 3.69 جنيه ليصل إلى 165.22 جنيه، وأخيراً تراجع سمك القرش بمقدار 4.28 جنيه ليسجل 108.68 جنيه.

ثانياً: الأصناف التي شهدت زيادة في الأسعار

وعلى صعيد الزيادات، سجلت بعض الأصناف الأكثر تداولاً ارتفاعاً طفيفاً، حيث سجل الماكريل المجمد زيادة بمقدار 10.21 جنيه ليصل إلى 166.21 جنيه،

وارتفع فيليه البلطي بمقدار 10.72 جنيه ليصل إلى 183.44 جنيه، بينما سجل البلطي الأسواني زيادة قدرها 2.07 جنيه ليبلغ 97.07 جنيه.

كما ارتفعت المكرونة السويسي بمقدار 4.2 جنيه لتصل إلى 130.57 جنيه، والمكرونة الخليجي بمقدار 6.2 جنيه لتسجل 121.97 جنيه، وزاد السردين المجمد بمقدار 1.24 جنيه ليصل إلى 122.91 جنيه.

وفيما يخص الأصناف الأخرى والفاخرة، فقد قفز الجمبري الممتاز بمقدار 23.23 جنيه ليصل إلى 475 جنيهاً، وزاد الجمبري الجامبو بمقدار 9.48 جنيه ليسجل 616.76 جنيه،

بينما سجل الجمبري الوسط زيادة قدرها 4 جنيهات ليصل إلى 355.44 جنيه.

كما سجل سمك الشعور ارتفاعاً بمقدار 11.71 جنيه ليصل إلى 208.5 جنيه، وارتفع سمك الحدادي بمقدار 3.76 جنيه ليسجل 91.43 جنيه،

وأخيراً سجل البياض الممتاز زيادة طفيفة جداً قدرها 0.31 جنيه ليصل إلى 161.56 جنيه.