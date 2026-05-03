سلامة الغذاء: 5520 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 280 ألف طن.. وتشديد الرقابة على الألبان والأسماك

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السادس عشر لعام 2026، عن الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو، متضمنًا رصدًا شاملًا لأنشطة الهيئة المختلفة وجهودها في تعزيز منظومة الرقابة على الغذاء محليًا ودوليًا ودعم الصادرات الغذائية ومتابعة سلامة الواردات.



رقابة على المصانع والتعبئة



في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 100 زيارة معاينة استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وأسفرت الجهود عن تسجيل 10 منشآت جديدة، فيما استوفت 4 منشآت أخرى الاشتراطات خلال الأسبوع الماضي ضمن جهود توفيق الأوضاع.

كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 55 زيارة تفتيش بمحافظات الغربية والشرقية وبني سويف والبحيرة والفيوم، وتم تسجيل 6 منشآت، إلى جانب إصدار 2909 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1516 شركة مصدرة.



الصادرات الغذائية



بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 5520 رسالة بإجمالي 280 ألف طن صادرة عن 1600 شركة، وشملت 766 صنفًا من المنتجات الغذائية، حيث سجلت الفواكه 36 صنفًا بإجمالي 77 ألف طن تصدرت فيها الموالح بـ53 ألف طن تلتها الفراولة بـ17 ألف طن ثم فواكه متنوعة بـ7 آلاف طن، بينما بلغ عدد أصناف الخضراوات 48 صنفًا بإجمالي 52 ألف طن جاءت البطاطس في مقدمتها بـ18 ألف طن تلتها البطاطا الحلوة بـ10 آلاف طن ثم البصل بـ5 آلاف طن. وتصدرت ليبيا قائمة الدول المستوردة تلتها السودان وسوريا وهولندا والسعودية من بين 184 دولة، بينما جاء ميناء الإسكندرية في المركز الأول من حيث عدد الرسائل المصدرة بـ1062 رسالة يليه ميناء سفاجا بـ870 رسالة ثم ميناء دمياط بـ860 رسالة، كما أصدرت الهيئة 1500 شهادة صحية للتصدير.



الواردات الغذائية



بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1782 رسالة بإجمالي 400 ألف طن استوردتها 874 شركة وشملت القمح وفول الصويا والزيوت، وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة لمصر تلتها أوكرانيا وأمريكا وأستراليا والصين من بين 82 دولة، فيما احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في الرسائل الواردة بـ614 رسالة يليه مطار القاهرة بـ389 رسالة ثم ميناء بورسعيد بـ220 رسالة. وتم الإفراج عن 1013 رسالة تحت التحفظ و454 رسالة عبر منظومة الإفراج السريع، مع تحرير 53 محضر إثبات حالة وإصدار تراخيص استيراد لـ96 مستوردًا.



الرقابة على التخزين والسلع الاستراتيجية



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية 57 مأمورية شملت 82 منشأة غذائية، مع التحفظ على 175 رسالة غذائية والاستمرار في التحفظ على 13 رسالة مرفوضة معمليًا وإعادة تصدير 8 رسائل مرفوضة. كما شملت الجهود التفتيش على 4 مخابز بلدية ومخبز سياحي، ومتابعة موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 من خلال غرفة العمليات مع مد فترة الاستلام حتى منتصف الليل لتيسير الإجراءات على الموردين، إلى جانب تنفيذ 39 مأمورية رقابية بمحافظات متعددة ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة إلى 1605 مخازن.



الشكاوى وخدمة المواطنين



استقبلت الهيئة 137 شكوى من جهات مختلفة وتم التعامل مع عدد منها وجارٍ فحص باقي الشكاوى، كما نفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين

حملات رقابية

استهدفت 384 منشأة بمحافظات متعددة مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن أو وسائل التواصل الرسمية.



السلاسل التجارية والمنتجات الغذائية



نفذت الهيئة 42 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية بعدد من المحافظات ليصل إجمالي الفروع المسجلة إلى 2193 فرعًا تابعًا لـ61 سلسلة، كما تم تسجيل 102 منتج من المكملات الغذائية وفحص 347 منتجًا وتنفيذ 3 مأموريات رقابية واعتماد 14 شركة وإصدار 21 شهادة بيع حر و37 موافقة إعلانية، إضافة إلى تسجيل 358 منشأة غذائية من المحال العامة وإجراء 354 معاينة واستيفاء 261 منشأة ليصل الإجمالي إلى 76468 منشأة.



قطاع الألبان والمنشآت السياحية



نفذت الهيئة 14 مأمورية على المحالب و5 على مراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية للتأكد من سلامة الألبان، كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية 62 زيارة تفتيشية بالمطاعم والفنادق إلى جانب 10 جولات رقابية على وحدات الطعام المتنقلة.



المجازر والمواد الملامسة للغذاء



نفذت إدارة المجازر 13 زيارة تفتيشية و134 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية، وأصدرت 15 إذن تصدير لدول الاتحاد الأوروبي، كما نفذت إدارة المواد الملامسة للغذاء 17 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع البلاستيك والزجاج والمعادن وغيرها ليصل عدد المنشآت المسجلة إلى 850 منشأة.



قطاع الأسماك



نفذت الإدارة 18 زيارة ميدانية شملت مراكب الصيد والمصانع وشركات التصدير، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 804 منشآت، فيما فحصت لجنة التظلمات 490 طلبًا واردًا من الموانئ المختلفة لضمان تحقيق العدالة وسرعة الإجراءات وفق الضوابط الفنية.



حملات الرقابة على الأسواق



نفذت الهيئة 1616 مأمورية رقابية على 5692 منشأة غذائية في 237 مركزًا وحيًا عبر 32 فرعًا، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة وترخيص 106 سيارات نقل مبرد، كما تم تنفيذ 1595 مأمورية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن إلى جانب حملات مشتركة استهدفت 101 منشأة بالقاهرة.



حملات المحافظات



شهدت المحافظات حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث نفذت الغربية 31 حملة على 256 منشأة وضبطت كميات كبيرة من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وتحرير 55 محضرًا، وفي القليوبية تم تنفيذ 7 حملات على 70 منشأة وضبط 14 طنًا و440 كجم من الأغذية وإعدام مواد فاسدة، كما شهدت باقي المحافظات من المنوفية والأقصر وقنا وبني سويف والمنيا والوادي الجديد وكفر الشيخ والبحيرة وأسيوط والدقهلية وسوهاج والفيوم والبحر الأحمر حملات موسعة أسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة أو مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار جهودها في تعزيز منظومة الرقابة على الغذاء وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمستهلكين ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية مع مواصلة الحملات التفتيشية والتوعوية على مستوى الجمهورية.