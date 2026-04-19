الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. وسلامة الغذاء تكثف الرقابة على الأسواق

ولاء عبد الكريم


أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الـ14 لعام 2026 عن الفترة من 11 إلى 17 أبريل، تحقيق صادرات غذائية مصرية بلغت 230 ألف طن عبر 4827 رسالة غذائية صادرة من 1511 شركة مصدرة، شملت نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، أبرزها الفواكه والخضروات والحبوب ومحضرات الخضر والفاكهة، فيما تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة، تلتها سوريا واليمن وروسيا وهولندا، من بين 191 دولة استوردت منتجات غذائية مصرية خلال الأسبوع الماضي.
 

وأوضح التقرير أن الموالح حافظت على صدارة الفواكه المصدرة بإجمالي 60 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 13 ألف طن، بينما جاءت البطاطس في مقدمة الخضروات المصدرة بإجمالي 22 ألف طن، ثم البطاطا الحلوة والفاصوليا، كما احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 984 رسالة، يليه ميناء دمياط ثم ميناء الإسكندرية، فيما أصدرت الهيئة 1290 شهادة صحية للتصدير، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
 

وفي ملف الواردات، استقبلت البلاد نحو 1500 رسالة غذائية بإجمالي 400 ألف طن، تنوعت بين القمح وفول الصويا والزيوت، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها روسيا ورومانيا والبرازيل وإندونيسيا، فيما استمر ميناء الإسكندرية في صدارة المنافذ من حيث عدد الرسائل الواردة. كما تم الإفراج عن 918 رسالة غذائية تحت التحفظ و383 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، إلى جانب إصدار تراخيص استيراد لـ57 مستوردًا.


وشددت الهيئة رقابتها على الواردات الغذائية، حيث نفذت الإدارة المختصة 66 مأمورية تحفظ شملت المرور على 105 منشآت غذائية، وتم التحفظ على 181 رسالة غذائية واردة، مع استمرار التحفظ على 24 رسالة مرفوضة معمليًا، كما استقبلت الهيئة 107 شكاوى من جهات مختلفة، ونفذت حملات ميدانية على 679 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، واتخذت الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت المخالفة.


وفي إطار الرقابة على الأسواق المحلية، نفذت الهيئة 1542 مأمورية رقابية شملت 5970 منشأة غذائية في 234 مركزًا وحيًا على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 159 سيارة تبريد وتجميد، كما تم تنفيذ 1551 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، فضلًا عن حملات مشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة بالمحافظات لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

