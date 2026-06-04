الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الطماطم تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها قبيل عيد الأضحى المبارك، لتعود الأسعار إلى مستوياتها في أسواق الجملة والتجزئة.

ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار أبرز الخضروات اليوم الخميس في الأسواق، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الطماطم اليوم

انخفض سعر الطماطم في أسواق الجملة ليسجل نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعرها للمستهلك في أسواق التجزئة بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، بعدما وصلت خلال الفترة الماضية إلى نحو 60 جنيهًا.

أسعار البطاطس

سجل سعر البطاطس في سوق العبور بين 10 و14 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

أسعار البصل

تراوح سعر البصل الأبيض في أسواق الجملة بين 5 و9 جنيهات للكيلو، ليباع للمستهلك بين 10 و15 جنيهًا. كما تراوح سعر البصل الأحمر بين 5.5 و7.5 جنيهات للجملة، بينما سجل في أسواق التجزئة ما بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكوسة

بلغ سعر الكوسة نحو 7 جنيهات للكيلو في سوق الجملة، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 10 و15 جنيهًا.

تراوح سعر الفاصوليا بين 20 و35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الباذنجان

وسجل الباذنجان البلدي والرومي ما بين 4 و8 جنيهات للكيلو في الجملة، ليباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 8 و10 جنيهات.

أما الباذنجان الأبيض فتراوح سعره بين 6 و11 جنيهًا للكيلو في الجملة، بينما وصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

أسعار الفلفل

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 15 و23 جنيهًا للكيلو، وكذلك الفلفل الرومي الصوب.

وسجل الفلفل الحامي البلدي أسعارًا بين 7 و15 جنيهًا، بينما تراوح سعر الحامي الصوب بين 10 و13 جنيهًا.

أما الفلفل الألوان فتراوح سعره في سوق العبور بين 20 و35 جنيهًا للكيلو، ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 30 و50 جنيهًا.

أسعار الملوخية

وصل سعر كيلو الملوخية إلى نحو 12 جنيهًا في الأسواق.