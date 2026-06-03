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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انتهاء سلسلة ارتفاعات الطماطم والكيلو يهبط 30 جنيها

الطماطم
الطماطم
آية الجارحي

انتهى الارتفاع الكبير التي شهدته الأسواق في أسعار الطماطم قبل عيد الأضحى المبارك وتراجع سعر الطماطم اليوم الخميس في المزارع والأسواق.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري اسعار معظم  الخضراوات اليوم الخميس.

أسعار  الطماطم اليوم

وهبط سعر  الطماطم في أسواق الجملة إلى مستوى الـ 10 جنيهات وتراوح سعر كيلو الطمام في الأسواق إلى بين 15 و 25 جنيها للكيلو، بعد أن وصل إلى 60 جنيها.

وسجل سعر البطاطس بين 10و14 جنيهات في سوق العبور ليتراوح في الأسواق بين 15 و20 جنيها للكيلو.

 سعر البصل اليوم

وتراوح سعر البصل الابيض تراوح بين 5 و9 جنيهات في الجملة لتصل إلى أسواق التجزئة بين 10 و15 جنيها للكيلو والبصل الأحمر تراوح بين 5.5 و 7.5 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة بين 10 و12 جنيها.

وسجل سعر الكوسة في الجملة نحو 7 جنيهات لتصل إلى أسواق الجزئة بين 10 و15 جنيه للكيلو.

 أسعار الباذنجان

سجل سعر الفاصوليا الان بين 20 و35 جنيها، وعن أسعار الباذنجان البلدي والرومي  فسجل بين 4 و8 جنيهات ليصل الي التجزئة بين 8 و10 جنيهات، أما الباذنجان الأبيض فتراوح بين 6 بين 11 جنيها لتصل الى أسواق التجزءه بين 15 و20 جنيها.

وعن أسعار الفلفل، فسجل الفلفل الرومي البلدي بين 15 و23 جنيها والفلفل الرومي الصوب بين 15 و23 جنيها، والفلفل الحامي البلدي بين 7 و15 جنيها، والحامي الصوب بين 10 و13 جنيها.

اما الفلفل الألوان فتراوح في سوق العبوري بين 20 و35 جنيها ليصل إلى أسواق التجزئه بين 30 و50 جنيها .

اما الملوخية فوصل سعر الكيلو إلى 12 جنيها.

الطماطم أسعار الطماطم سعر الطماطم سوق العبور الخضراوات الخضار البطاطس البصل الفلفل

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