الإسكان الاجتماعي تعلن إعادة النظر في بعض طلبات سكن لكل المصريين

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة فرصة جديدة لبعض المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل الذين سبق رفض طلباتهم أو تعليقها ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2"، وذلك وفق عدد من الضوابط والشروط المحددة.

الاستعلام الميداني

وأوضح الصندوق أن المواطنين الذين تم رفض طلباتهم بسبب نتائج الاستعلام الميداني يمكنهم إعادة الاستعلام من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد، كما يمكن للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم من جانب جهة التمويل التقدم بطلب لتغيير جهة التمويل.

استرداد مقدم جدية الحجز

وأكد الصندوق أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب توافر عدة شروط، تشمل عدم سحب مقدم جدية الحجز، وانطباق شروط الإعلان على المتقدم، وألا يكون قد مر أكثر من عام على قرار الرفض أو التعليق.

وأشار إلى أنه في حالة عدم رغبة المواطن في استكمال الإجراءات وإعادة التعامل على الطلب، يمكنه استرداد مقدم جدية الحجز، مع إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن جميع الإجراءات تخضع للشروط والأحكام المنظمة للمبادرة، داعيًا المواطنين إلى متابعة موقف طلباتهم والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة للاستفادة من الفرصة المتاحة.