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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟
ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟
ياسمين القصاص

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأحد 19 يوليو، ارتفاعا جديدا رغم استمرار التراجع في الأسواق العالمية، في مفارقة تعكس تأثير العوامل المحلية على حركة المعدن النفيس، وعلى رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنوك، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع، في وقت يترقب فيه المستثمرون استئناف التداول في البورصات العالمية غدا الإثنين، بعد أسبوع شهد خسائر حادة للمعدن الأصفر تجاوزت 100 دولار للأوقية، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية المرتقبة التي قد تحدد اتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

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ارتفاع الذهب محليا رغم تراجع الأسعار عالميا

ارتفع سعر جرام الذهب في السوق المحلية بنحو 25 جنيها مقارنة بآخر تعاملات، مدعوما بصعود سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار المعدن النفيس داخل السوق، رغم توقف التداول العالمي بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، نحو 5840 جنيها دون احتساب المصنعية، مقابل 5815 جنيها في التعاملات السابقة، فيما بلغ متوسط الفارق بين سعري البيع والشراء نحو 50 جنيها.

خسائر أسبوعية تتجاوز 100 دولار للأوقية عالميا

وعلى المستوى العالمي، أنهت بورصة الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ، حيث أغلقت الأوقية عند 4017 دولارا، مقارنة بنحو 4120 دولارا في بداية الأسبوع، لتسجل خسائر أسبوعية بلغت 103 دولارات.

وجاء هذا التراجع نتيجة استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا، بينما تواصل الأسواق مراقبة المستجدات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تؤثر في حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 30 جنيها خلال الأسبوع، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 5850 جنيها، واختتمها عند نحو 5820 جنيها.

وأضاف فاروق -أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6651 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4989 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 46560 جنيها.

الصحفي «وليد فاروق» يقدم برنامج «عيار ٢٤» على «صدى البلد» – العالم اليوم

وأشار إلى أن الأوقية العالمية فقدت نحو 103 دولارات خلال الأسبوع، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 4120 دولارا، وأغلقت عند 4017 دولارا، لتسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل يونيو.

وأوضح فاروق أن السوق المصرية أظهرت تماسكا أكبر من الأسواق العالمية، إذ انخفضت أسعار الذهب محليا بوتيرة أقل من تراجع الأوقية، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه واستمرار الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية.

وتابع: "العلاوة السعرية ارتفعت من نحو 101 جنيه إلى 110 جنيهات للجرام، بما يعكس قوة الطلب داخل السوق، بينما ساهم ارتفاع الدولار في امتصاص جانب من خسائر الأوقية العالمية، ليقتصر تراجع الذهب في مصر على نحو 0.5%، مقابل 2.5% عالميا".

أسعار الذهب اليوم في مصر (دون مصنعية)

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأحد، على النحو التالي:

عيار 24: 6674 جنيها للجرام.

عيار 21: 5840 جنيها للجرام.

عيار 18: 5006 جنيهات للجرام.

عيار 14: 3893 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب: 46720 جنيها.

فيما سجل سعر الأوقية عالميا 4017 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب النهائية للمستهلك باختلاف قيمة المصنعية، التي تتراوح عادة بين 3% و7% من سعر الجرام، وفقا للشركة المنتجة ونوع المشغولات الذهبية وتصميمها، فضلا عن اختلاف الأسعار بين التجار والمحافظات.

وتعد مصنعية الذهب عيار 18 الأعلى نسبيا بسبب زيادة تكلفة التصنيع وتنوع التصميمات، بينما تنخفض في عيار 24 الذي يُستخدم غالبا في تصنيع السبائك والاستثمار.

ترقب لاتجاهات السوق مع عودة التداول

وتتجه أنظار المتعاملين في سوق الذهب إلى تعاملات غد الإثنين مع استئناف التداول في البورصة العالمية، حيث من المتوقع أن تحدد تحركات الدولار الأمريكي، وعوائد السندات، والبيانات الاقتصادية المنتظرة، إلى جانب تطورات المشهد الجيوسياسي، المسار المقبل لأسعار الذهب عالميا، وهو ما سينعكس بدوره على السوق المحلية خلال الأيام المقبلة.

ما الذي عطل سوق الذهب في مصر؟ - Economy Plus
الذهب تراجع أسعار الذهب أسعار الذهب العالمي عيار 24 سعر الجنية الذهب الذهب عيار 21

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