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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بسبب الدولار.. صعود سعر الذهب الآن في مصر

الذهب والدولار
الذهب والدولار
آية الجارحي

ارتفع سعر الذهب الان في مصر متأثرا بارتفاع سعر صرف الدولار اليوم الاحد مستهل التعاملات في البنوك.

و الأسبوع الماضي، تراجع على المستويين المحلي والعالمي، وسط ضغوط ناجمة عن هبوط الأونصة العالمية، إلا أن السوق في مصر نجح في الحد من الخسائر بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وعودة الطلب على شراء الذهب مع انخفاض الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الاحد 

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الاحد 19-7-2026 منتصف التعاملات، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4016  دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5006 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5840 جنيها بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6674 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 47.720  ألف جنيه

وخفض عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

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