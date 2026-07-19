أحمد موسى: العلمين أصبحت لكل المصريين.. الشاطئ العام ممتلء والزوار يتوافدون من المحافظات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت وجهة مفتوحة لجميع المصريين وليست حكرًا على فئة معينة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير الذي يشهده الشاطئ العام من الزائرين القادمين من مختلف المحافظات.

طوابير المواطنين المتجهين إلى الشاطئ

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، قال موسى إنه شاهد بنفسه طوابير المواطنين المتجهين إلى الشاطئ العام، مؤكدًا أن المكان يشهد كثافة كبيرة من الأسر والشباب الذين يستمتعون بالبحر ويلتقطون الصور، إلى جانب انتشار المطاعم والكافيهات وأماكن الترفيه على امتداد المنطقة.

وأضاف أن الحركة السياحية تنعكس بشكل مباشر على أصحاب المطاعم والمحلات التجارية، موضحًا أن زيادة أعداد الزائرين توفر فرص عمل وتحقق مصدر رزق لآلاف العاملين، معربًا عن سعادته برؤية جميع فئات الشعب المصري تستمتع بمدينة العلمين.

شراء الفيلات والوحدات السكنية في العلمين

وأشار موسى إلى أن إنشاء الشاطئ العام جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أنه من أبرز مميزات المدينة؛ لما يتيحه من فرصة لجميع المواطنين للاستمتاع بالساحل، لافتًا إلى أن المدينة تشهد أيضًا إقبالًا كبيرًا على شراء الفيلات والوحدات السكنية مرتفعة القيمة.

وأكد أن الدولة تستهدف تحويل مدينة العلمين والساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي يعمل طوال العام، وليس خلال موسم الصيف فقط، من خلال تطوير البنية التحتية وتوسيع الخدمات.

التيسيرات لجذب المواطنين

وأوضح أن القوات المسلحة قامت بتطهير المنطقة من نحو 25 ألف لغم؛ ما أسهم في تنفيذ مشروعات التنمية، مؤكدًا أن المدينة توفر خدمات متكاملة على مدار الساعة، مع استمرار الدولة في تقديم مزيد من التيسيرات لجذب المواطنين والسائحين.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن مصر لا تزال بحاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية، داعيًا إلى تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات الدخول والخروج، بما يدعم قطاع السياحة ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.