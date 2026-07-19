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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصر بلد الأمن والأمان.. والسائح يجب ألا ينتظر بالمطار أكثر من 25 دقيقة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون من أكبر المقاصد السياحية في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير منظومة استقبال السائحين، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج من المطارات، بما يواكب المعايير العالمية.

وجهة مفضلة للسائحين

وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مصر تنعم بالأمن والاستقرار، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للسائحين من مختلف دول العالم.
 مصر بلد آمنة 

وأضاف: “مصر بلد آمنة في أي وقت، والحمد لله فيها أمن وأمان، والسائح أول ما ييجي يلاقي كل احتياجاته موجودة، من الفنادق والمطاعم وكل أنواع الخدمات”.

وأشار إلى تنوع المنتج السياحي المصري، موضحًا: “المطبخ المصري موجود، وكل أنواع الأكلات موجودة، وعندنا سياحة داخلية وعربية وأجنبية، وكل الناس مرحب بيها، سواء المصريين أو الأشقاء العرب أو الأجانب”.

وأكد موسى أن الإقبال الكبير على مدن الساحل الشمالي يعكس نجاح الدولة في تطوير البنية التحتية، قائلاً: “طريق وادي النطرون والعلمين بقى حركة كبيرة جدًا، وطريق إسكندرية والبوابات حاجة مشرفة، ودي كلها مؤشرات إيجابية لازم نفرح بيها”.

وأضاف أن المشهد الذي شاهده في مدينة العلمين يعكس حجم الإقبال من مختلف المحافظات، قائلًا: “أهالينا جايين من كل المحافظات عشان يقضوا يوم أو يومين على بحر العلمين، وده شيء يسعد أي حد ويأكد إن التنمية وصلت لكل الناس”.

وشدد أحمد موسى على أهمية استكمال التحول الرقمي في قطاع السياحة، مؤكدًا أن التوسع في التأشيرة الإلكترونية أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية.

وقال: “التأشيرة الإلكترونية كانت من الحاجات اللي اتأخرنا فيها، لكن النهارده العالم كله بقى شغال بالأنظمة الرقمية، ولازم نبقى بنفس المستوى”.

وطالب موسى بتسريع إجراءات استقبال السائحين داخل المطارات، مضيفًا: “مش عايزين السائح يقف في المطار ساعة ولا اتنين، الهدف إنه من أول ما ينزل من الطيارة لحد ما ياخد شنطته ويخرج ما يزيدش على 25 دقيقة”.

وأوضح أن سرعة إنهاء الإجراءات أصبحت عنصرًا أساسيًا في تقييم أي مقصد سياحي، قائلاً: “التسهيلات في الجوازات والجمارك وإنهاء الإجراءات بسرعة هي اللي بتدي السائح انطباعًا إيجابيًا من أول لحظة، وده اللي لازم نشتغل عليه”.

خطة شاملة لتطوير المطارات

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن الدولة تنفذ خطة شاملة لتطوير المطارات ومنظومة التشغيل، بما يعزز تجربة السائح ويزيد من تنافسية المقصد السياحي المصري، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة لتقديم أفضل صورة عن مصر أمام زائريها من مختلف أنحاء العالم.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى منظومة استقبال السائحين

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