قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد دون مصنعية
الأردن.. موانئ العقبة تواصل أعمالها التشغيلية بشكل اعتيادي دون توقف
شجعوا إسبانيا| أحمد موسى يهاجم الأرجنتين قبل نهائي المونديال: من يساند التانجو يقف في صف نتنياهو
لاعيبة محترمة.. أحمد موسى: شجع إسبانيا وأنت مرتاح في نهائي كأس العالم 2026
أسطورة الأرجنتين: مباراة مصر كانت الأصعب في كأس العالم 2026
الدفاعات الإيرانية تدمر صاروخ كروز أمريكياً غربي البلاد
أحمد موسى: إنجلترا وفرنسا قدّمتا مباراة من الخيال.. 10 أهداف في واحدة من أمتع مواجهات كأس العالم| بث مباشر
أحمد موسى: العلمين الجديدة أصبحت مدينة لكل المصريين.. والطفرة السياحية تخلق آلاف فرص العمل
أحمد موسى: العلمين الجديدة تحولت من حقول ألغام إلى مدينة عالمية تستقبل المصريين طوال العام
رباعية الدفع.. ماذا تقدم جيب شيروكي 2026 الجديدة كليًا؟
الجمارك: نعمل على تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمار.. ونواب: سيساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصر تشهد طفرة سياحية غير مسبوقة.. والحكومة تتحرك لإزالة أي معوقات أمام السائحين

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير قطاع السياحة، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، وزيادة الطاقة الفندقية، بما يواكب الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.


وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا واضحًا للإقبال السياحي الكبير، لافتًا إلى أن الحركة ظلت نشطة حتى الساعات الأولى من الصباح.

 حجم الحركة السياحية

وأضاف: “الشوارع كانت زحمة حتى الساعة 3 الفجر، والناس موجودة في كل مكان، وده دليل على حجم الحركة السياحية والإقبال الكبير اللي بقت تشهده المدن السياحية المصرية”.


وأكد موسى أن مصر تستحق مكانة أكبر على خريطة السياحة العالمية، قائلاً: “مصر كانت مظلومة سياحيًا لفترات طويلة، لكن النهارده الدولة شغالة على إزالة كل العقبات وتقديم مزيد من التسهيلات عشان السائح ييجي بسهولة ويستمتع بإقامته”.


وأشار إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات جديدة لتيسير دخول السائحين، موضحًا: “الدولة بتطبق منظومة التأشيرات الإلكترونية، وفي تدريب للعاملين عليها، بهدف تقديم خدمات متكاملة للسائحين وتقليل الوقت والإجراءات”.


وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد، خلال اجتماعه مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، على ضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه السائح، قائلاً: “أي معوقات لازم تتشال، وده اللي أكد عليه رئيس الوزراء النهارده، لأن المنافسة في قطاع السياحة بقت كبيرة”.


وأكد أحمد موسى أن مصر تشهد معدلات غير مسبوقة في تدفق السائحين، مضيفًا: “بفضل الله عندنا معدلات تدفق سياحي هائلة، لأن مصر بلد الأمن والأمان، وده أكبر عنصر جذب لأي سائح بيدور على الاستقرار”.


ولفت إلى أن استمرار النمو في أعداد السائحين يتطلب التوسع في إنشاء الفنادق، قائلًا: “عندنا عجز في الغرف الفندقية، ولازم نزود الطاقة الفندقية، وندي حوافز للمستثمرين عشان يبنوا فنادق جديدة ويوسعوا استثماراتهم في القطاع”.

تطوير البنية التحتية

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لدعم السياحة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع الاستثمار، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة والعالم.

حجم الحركة السياحية أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى قطاع السياحة تطوير البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: مصر بلد الأمن والأمان.. والسائح يجب ألا ينتظر بالمطار أكثر من 25 دقيقة

الإدمان

بعد فحص 1.5مليون مواطن.. القومي لحقوق الإنسان يكشف أرقام حالات التعاطي بمصر

الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة تطبيق إطار العمل الثلاثي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى

الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة تطبيق إطار العمل الثلاثي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد