أحمد موسى: مصر تشهد طفرة سياحية غير مسبوقة.. والحكومة تتحرك لإزالة أي معوقات أمام السائحين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير قطاع السياحة، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، وزيادة الطاقة الفندقية، بما يواكب الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.



وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا واضحًا للإقبال السياحي الكبير، لافتًا إلى أن الحركة ظلت نشطة حتى الساعات الأولى من الصباح.

حجم الحركة السياحية

وأضاف: “الشوارع كانت زحمة حتى الساعة 3 الفجر، والناس موجودة في كل مكان، وده دليل على حجم الحركة السياحية والإقبال الكبير اللي بقت تشهده المدن السياحية المصرية”.



وأكد موسى أن مصر تستحق مكانة أكبر على خريطة السياحة العالمية، قائلاً: “مصر كانت مظلومة سياحيًا لفترات طويلة، لكن النهارده الدولة شغالة على إزالة كل العقبات وتقديم مزيد من التسهيلات عشان السائح ييجي بسهولة ويستمتع بإقامته”.



وأشار إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات جديدة لتيسير دخول السائحين، موضحًا: “الدولة بتطبق منظومة التأشيرات الإلكترونية، وفي تدريب للعاملين عليها، بهدف تقديم خدمات متكاملة للسائحين وتقليل الوقت والإجراءات”.



وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد، خلال اجتماعه مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، على ضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه السائح، قائلاً: “أي معوقات لازم تتشال، وده اللي أكد عليه رئيس الوزراء النهارده، لأن المنافسة في قطاع السياحة بقت كبيرة”.



وأكد أحمد موسى أن مصر تشهد معدلات غير مسبوقة في تدفق السائحين، مضيفًا: “بفضل الله عندنا معدلات تدفق سياحي هائلة، لأن مصر بلد الأمن والأمان، وده أكبر عنصر جذب لأي سائح بيدور على الاستقرار”.



ولفت إلى أن استمرار النمو في أعداد السائحين يتطلب التوسع في إنشاء الفنادق، قائلًا: “عندنا عجز في الغرف الفندقية، ولازم نزود الطاقة الفندقية، وندي حوافز للمستثمرين عشان يبنوا فنادق جديدة ويوسعوا استثماراتهم في القطاع”.

تطوير البنية التحتية

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لدعم السياحة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع الاستثمار، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة والعالم.