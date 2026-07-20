التضامن تبدأ صرف المرحلة الأولى من مبادرة مصر معاكم للمستحقين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بدء صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "مصر معاكم" للمستفيدين من القصر أبناء الضحايا المدنيين والمصابين في العمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء وعدد من المحافظات الأخرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوزارة، أن شركة مصر لتأمينات الحياة انتهت من تحويل المبالغ المالية للمستفيدين على حساباتهم البنكية، تمهيدًا لصرفها.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على متابعة إجراءات صرف المستحقات للمستفيدين، موجهة بسرعة تذليل أي معوقات قد تواجههم، والعمل على تلبية احتياجات الأسر المستفيدة، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة.

وأكدت الوزيرة، استمرار متابعة تنفيذ المبادرة بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي يتولى صرف التعويضات للمستحقين من المدنيين، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بفتح حسابات مصرفية مجانية وإصدار بطاقات صرف آلي للمستفيدين، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم.

وأضافت أن هذه المرحلة تمثل أولى مراحل الصرف ضمن المبادرة الرئاسية، على أن تستكمل باقي المراحل وفقًا للخطة الموضوعة لدعم الأسر المستحقة.