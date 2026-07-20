مدبولي في تهنئته الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: حررت الوطن من التبعية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو الخالدة.

وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، بهذه المناسبة التاريخية، التي جسدت الخط الفاصل في مسيرة تحرر الوطن من التبعية، وبداية بناء الدولة المصرية، تحت قيادة وطنية تصون مُقدرات الوطن وتحمي مُكتسباته".

وأضاف: "وننتهز هذه المناسبة الوطنية يا سيادة الرئيس، لندعو الله سبحانه وتعالى، أن يعيدها على سيادتكم بالعافية والعطاء، وعلى الوطن وأبنائه بالمجد والرفعة والازدهار".