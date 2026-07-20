ارتفاع كبير.. سعر اليورو الآن في البنوك

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، في البنوك ووصل عند مستويات 58.51 جنيه للشراء و58.75 جنيه للبيع مقارنة مع أسعار أمس، وفقاً لآخر تحديث في البنوك.

سعر اليورو في البنوك اليوم



سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 58.51 جنيه للشراء و58.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر عند 58.47 جنيه للشراء و58.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 58.44 جنيه للشراء و58.68 جنيه للبيع.



سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد 58.22 جنيه للشراء و58.75 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 58.34 جنيه للشراء و58.56 جنيه للبيع.

شهد اليورو تراجع كبير أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الاثنين مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل تنامي الإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب المستثمرين اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1424 دولار، بعد أن افتتح التعاملات عند 1.1438 دولار، فيما سجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.1444 دولار.

وجاء هبوط اليورو بالتزامن مع استمرار الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار النفط العالمية، الأمر الذي أعاد المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.





