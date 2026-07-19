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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر اليورو في مصر اليوم الأحد

ارتفاع سعر اليورو في مصر
ارتفاع سعر اليورو في مصر
علياء فوزى

ارتفع سعر اليورو - أغلى العملات الأوروبية- مقابل الجنيه في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري؛ ليصعد فوق 58 جنيها سعر الشراء والبيع في أغلب البنوك.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملة الأوروبية الموحدة ”اليورو" في ختام تعاملات اليوم الأحد 19 يوليو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر اليورو اليوم في مصر اليوم الأحد 19 يوليو 2026:

صعد سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

58.38 جنيه للشراء 

58.63 جنيه للبيع

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنوك الأهلي، مصر لنحو:

58.35 جنيه للشراء 

58.60 جنيه للبيع

زاد سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي (HSBC) لنحو :

58.35 جنيه للشراء 

58.61 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

58.34 جنيه للشراء 

58.60 جنيه للبيع

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

58.32 جنيه للشراء 

58.59 جنيه للبيع

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو:

58.26 جنيه للشراء 

58.51 جنيه للبيع

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

58.06 جنيه للشراء 

58.60 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو:

58.41 جنيه للشراء

58.58 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل:

57.80 جنيه للشراء 

58.07 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنوك الإمارات دبي لنحو:

57.75 جنيه للشراء 

57.95جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء اليورو في مصر اليوم الأحد

58.38 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع اليورو في مصر  اليوم الأحد

57.95 جنيه للبيع.

متوسط سعر اليورو في مصر  اليوم الأحد

58.42 جنيه.

سعر اليورو سعر اليورو اليوم اليورو سعر اليورو أمام الجنيه المصري سعر بيع اليورو

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