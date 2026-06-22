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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسائره تتجاوز 3 جنيهات.. إلى أين وصل سعر اليورو اليوم في البنوك؟

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
رانيا أيمن

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليواصل الابتعاد عن أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها خلال الأشهر الماضية عندما تجاوز حاجز الـ60 جنيهًا في عدد من البنوك.

وخلال أقل من ثلاثة أشهر، فقد اليورو أكثر من 3 جنيهات من قيمته مقارنة بذروة مارس 2026، ليستقر حاليًا عند مستويات تدور حول 57 جنيهًا.

أعلى وأقل سعر لليورو اليوم

وسجل البنك المركزي المصري أعلى سعر شراء لليورو عند 56.97 جنيه، فيما جاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 56.80 جنيه.

اليورو يستأنف خسائره أمام الدولار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة

أما أعلى سعر بيع لليورو فسجله البنك التجاري الدولي CIB عند 57.23 جنيه، بينما سجل بنك HSBC أقل سعر بيع عند 56.98 جنيه.

سعر اليورو اليوم في مصر 

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 56.97 جنيه للشراء و57.13 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو في المصرف العربي الدولي عند 56.94 جنيه للشراء و57.21 جنيه للبيع.

وسجل في البنك العقاري المصري العربي 56.94 جنيه للشراء و57.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك QNB الأهلي نحو 56.93 جنيه للشراء و57.20 جنيه للبيع.

وسجل بنك البركة 56.92 جنيه للشراء و57.19 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK نحو 56.92 جنيه للشراء و57.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصر

ووصل سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس إلى 56.92 جنيه للشراء و57.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 56.90 جنيه للشراء و57.21 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر اليورو 56.89 جنيه للشراء و57.23 جنيه للبيع.

وسجل كريدي أجريكول 56.89 جنيه للشراء و57.19 جنيه للبيع.

اليورو والدولار

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 56.88 جنيه للشراء و57.21 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC سجل اليورو 56.87 جنيه للشراء و56.98 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 56.80 جنيه للشراء و57.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم اليورو مقابل الجنيه المصري الدولار واليورو أسعار العملات الأجنبية اليورو اليوم تراجع سعر اليورو

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