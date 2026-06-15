بعد اقترابه من 61 جنيها.. اليورو يعود إلى مستوى 58 في البنوك

شهد سعر اليورو تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع استمرار انخفاض الدولار في البنوك المحلية، وتحرك اليورو اليوم داخل نطاق 58 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية، بعدما كان قد اقترب من مستوى 61 جنيهًا في وقت سابق، مستفيدًا آنذاك من موجة الصعود القوية التي شهدتها العملة الأوروبية عالميًا أمام الدولار.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض الدولار في البنوك المحلية، ما انعكس على حركة عدد من العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية.

تراجع كبير لليورو أمام الجنيه المصري



وتكشف المقارنة مع مستويات سابقة أن اليورو فقد جزءًا ملحوظًا من مكاسبه الأخيرة، إذ سجل أمس الأحد في البنك المركزي المصري 60.03 جنيه للبيع، بينما تراجع اليوم إلى 58.60 جنيه للبيع، فاقدًا نحو 1.43 جنيه خلال فترة قصيرة.

كما هبط في البنك الأهلي المصري من 59.45 جنيه للبيع إلى 58.65 جنيه للبيع، وفي بنك مصر من 59.45 جنيه إلى 58.65 جنيه للبيع.

جاء هذا التراجع في سعر اليورو بعد موجة ارتفاعات دفعت العملة الأوروبية خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات مرتفعة تجاوزت 60 جنيهًا في عدد من البنوك.

سعر اليورو اليوم



وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 58.31 جنيه للشراء و58.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 58.31 جنيه للشراء و58.65 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري 58.43 جنيه للشراء و58.60 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليورو في بنك QNB الأهلي 58.31 جنيه للشراء و58.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس إلى 58.29 جنيه للشراء و58.63 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في البنك العقاري المصري العربي 58.29 جنيه للشراء و58.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 58.29 جنيه للشراء و58.63 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو في بنك HSBC نحو 58.31 جنيه للشراء و58.43 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK إلى 58.23 جنيه للشراء و58.57 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في بنك كريدي أجريكول 58.23 جنيه للشراء و58.57 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 58.23 جنيه للشراء و58.57 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في بنك البركة 58.20 جنيه للشراء و58.55 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 58.20 جنيه للشراء.

ويترقب المتعاملون في سوق الصرف اتجاهات العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التراجعات الأخيرة التي شهدها كل من الدولار واليورو أمام الجنيه المصري.