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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13 يونيو 2026 في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13 يونيو 2026 في البنوك
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13 يونيو 2026 في البنوك
عبد الفتاح تركي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم .. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 2026، وسط متابعة مستمرة من العملاء والمستوردين والمستثمرين لتحركات أسعار العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري، حيث أظهرت أحدث البيانات المعلنة تماسك العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري دون تسجيل تغيرات كبيرة مقارنة بآخر التحديثات الرسمية المعلنة من البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبحسب آخر تحديث صادر على شاشات عرض أسعار العملات، سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 59.87 جنيه للشراء و60.04 جنيه للبيع، ليواصل استقراره خلال تعاملات اليوم، في ظل ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تؤثر في حركة سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

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سعر اليورو فى مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 59.87 جنيه للشراء و60.04 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي يتابعه عدد كبير من المتعاملين لمعرفة الاتجاه العام لتحركات العملة الأوروبية داخل البنوك المصرية.

 

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 60.02 جنيه للشراء و60.30 جنيه للبيع، ليحافظ على مستوياته المسجلة في آخر تحديثات أسعار العملات داخل البنك.

ويُعد البنك الأهلي المصري من أكثر البنوك التي تحظى بمتابعة واسعة من جانب العملاء الراغبين في تنفيذ عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها أسواق الصرف العالمية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي ضمن البنوك التي سجلت أسعارًا مرتفعة نسبيًا لليورو خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الشراء إلى 60.12 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 60.39 جنيه.

ويتابع المتعاملون أسعار العملات داخل المصارف المختلفة بشكل دوري للاستفادة من الفروق السعرية المتاحة بين البنوك، سواء عند الشراء أو البيع.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 60.02 جنيه للشراء و60.28 جنيه للبيع، ليستقر بالقرب من المستويات المسجلة في عدد من البنوك الكبرى العاملة داخل السوق المصرفية المصرية.

ويُعد بنك مصر من المؤسسات المصرفية التي تشهد إقبالًا ملحوظًا من العملاء الراغبين في متابعة أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي.

 

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 59.77 جنيه للشراء و60.10 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات المعلنة بشأن أسعار العملات الأجنبية داخل البنك.

ويأتي هذا السعر ضمن نطاق الأسعار المتداولة في البنوك المصرية خلال تعاملات السبت، بما يعكس حالة الاستقرار التي تشهدها العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 59.69 جنيه للشراء و60.01 جنيه للبيع، ليكون من بين الأسعار المعلنة داخل القطاع المصرفي خلال التعاملات الحالية.

ويحرص عدد كبير من العملاء على متابعة أسعار العملات في بنك الإسكندرية نظرًا لتنوع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للأفراد والشركات.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 59.87 جنيه للشراء و60.14 جنيه للبيع، وفق أحدث تحديث لأسعار العملات الأجنبية داخل البنك.

ويعكس هذا السعر استمرار حالة الهدوء النسبي في تداولات اليورو داخل السوق المصرفية المصرية، مع استقرار أغلب الأسعار المعلنة بين البنوك.

 

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

أما البنك التجاري الدولي، فقد سجل سعر اليورو نحو 59.77 جنيه للشراء و60.10 جنيه للبيع، ليستقر عند المستويات نفسها المسجلة في عدد من البنوك الأخرى خلال تعاملات اليوم.

ويواصل العملاء متابعة أسعار العملات الأجنبية داخل البنك التجاري الدولي باعتباره أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة في مصر.

سعر الدولار و سعر اليورو اليوم

أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم

أظهرت أحدث التحديثات المعلنة استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث تراوح سعر الشراء بين 59.69 جنيه و60.12 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 60.01 جنيه و60.39 جنيه، ما يعكس استمرار حالة الاستقرار النسبي في تداولات العملة الأوروبية داخل الجهاز المصرفي المصري خلال تعاملات السبت 13 يونيو 2026.

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