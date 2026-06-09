سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 9-6-2026

شهد سعر اليورو تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث خالف اليورو اتجاه الدولار خلال تعاملات اليوم، في مشهد يعكس تباين أداء العملات الأجنبية داخل سوق الصرف المصري.

ويواصل المتعاملون متابعة تحركات أسعار العملات الرئيسية، خاصة اليورو والدولار، لما لهما من تأثير مباشر على حركة التجارة والاستيراد والسفر، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف وترقب المتعاملين لتحركات العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وسجل اليورو مستويات متباينة بين البنوك المصرية، مع فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع، فيما حافظت البنوك الكبرى على استقرار نسبي في التسعير مقارنة بالتعاملات السابقة.

وجاءت أسعار اليورو في مستهل تعاملات اليوم على النحو التالي:

سجل سعر اليورو في بنك HSBC نحو 60.097 جنيه للشراء و60.212 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي نحو 60.081 جنيه للشراء و60.406 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 60.034 جنيه للشراء و60.204 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK نحو 59.939 جنيه للشراء و60.216 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك QNB الأهلي نحو 59.932 جنيه للشراء و60.250 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 59.920 جنيه للشراء و60.312 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 59.920 جنيه للشراء و60.239 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 59.920 جنيه للشراء و60.255 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي نحو 59.920 جنيه للشراء و60.255 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي نحو 59.909 جنيه للشراء و60.227 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 59.890 جنيه للشراء و60.220 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 59.863 جنيه للشراء و60.265 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 59.863 جنيه للشراء و60.197 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 59.803 جنيه للشراء و60.155 جنيه للبيع.

ويأتي تراجع اليورو بالتزامن مع تحركات أسواق العملات العالمية، وسط متابعة المستثمرين لقرارات البنوك المركزية الكبرى والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة على أسعار الصرف خلال الفترة الحالية.