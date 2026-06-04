سعر العملات الأحنبية تستقر في تعاملات اليوم..الدولار بـ51.75 جنيها و اليورو يسجل 60.19 جنيها

استقرت اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6-4-2026 في البنوك.
سعر العملات الأجنبية
بلغ متوسط سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه بالتوازي مع انتهاء العمل في البنوك اليوم.
سعر الدولار
سجل سعر الدولار 51.75 جنيها للشراء و 51.89 جنيها للبيع.
سعر اليورو
وبلغ سعر اليورو 60.19 جنيها للشراء و 60.37 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وسجل سعر الجنيه الإسترليني 69.59 جنيها للشراء و 69.8 جنيها للبيع.
سعر الدولار الكندي
بلغ سعر الدولار الكندي 37.23 جنيها للشراء و 37.34 جنيها للبيع .
سعر الكرون الدنماركي
بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.05 جنيها للشراء و 8.07 جنيها للبيع.
سعر النرويجي
وصل سعر الكرون النرويجي 5.53 جنيها للشراء و 5.58 جنيها للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وصل سعر الفرنك السويسري إلي 65.56 جنيها للشراء و 65.75 جنيها للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني
وصل سعر الـ100 ين ياباني 32.37 جنيها للشراء و 32.46 جنيها للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
وبلغ سعر الدولار الاسترالي 36.93 جنيها للشراء و 37.03 جنيها للبيع.
سعر اليوان
وصل سعر اليوان الصيني 7.64 جنيها للشراء و 7.66 جنيها للبيع.