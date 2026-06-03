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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. تراجع سعر العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

سعر العملات الأجنبية اليوم
سعر العملات الأجنبية اليوم
علياء فوزى

انخفضت أسعار العملات الأجنبية في مصر علي مدار اليومين الماضيين، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في البنوك.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3-6-2026:

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري:

 سعر الشراء: 51.27 جنيه.
سعر البيع: 51.37 جنيه.

وسجّل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري:
سعر الشراء: 37.07 جنيه.
سعر البيع: 37.31 جنيه.

وسجّل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 37.41 جنيه.
سعر البيع: 37.53 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأربعاء 3-6-2026:

سجّل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري:
سعر الشراء: 60.27 جنيه.
سعر البيع: 60.50 جنيه.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري:
سعر الشراء: 69.70 جنيه.
سعر البيع: 70 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري:

 سعر الشراء: 65.84 جنيه.
سعر البيع: 66.19 جنيه.

بلغ سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري :
سعر الشراء: 8.06 جنيه.
سعر البيع: 8.09 جنيه.

وصل سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري:
سعر الشراء: 5.57 جنيه.
سعر البيع: 5.60 جنيه. 

سجّل سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري:
سعر الشراء: 5.56 جنيه.
سعر البيع: 5.59 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأربعاء
سجّل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري:

 سعر الشراء: 7.66 جنيه.
سعر البيع:  7.68 جنيه.

وبلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 32.44 جنيه.
سعر البيع: 32.53 جنيه.

تثبيت سعر الفائدة

أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير علي الفائدة وتحديدا سعر عائد الإيداع عند 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، تم الإبقاء علي سعري الإئتمان والخصم عند 19.5%. 

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار الجنيه المصري الجنيه الإسترليني العملات الآسيوية

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