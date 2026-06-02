اقتصاد

رسميا الدولار يتراجع 13 قرشا.. وهذا سعره الآن

سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه ثاني أيام عمل البنوك بعد إجازة طويلة استمرت 6 أيام بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وسجل انخفاضا رسميا بقيمة 13 قرشا، ووصل سعره في البنك المركزي المصري 51.94 جنيه للبيع مقابل52.07 جنيه مستهل تعاملات اليوم.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم، الثلاثاء 2 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

 52.10 جنيه للشراء.

 52.20 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي ليسجل:

 52.02 جنيه للشراء.

 52.12 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان إلى:

 51.86 جنيه للشراء.

 51.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

 52.85 جنيه للشراء.

 52.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي،  العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، HSBC، مصر، بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المصري ليصل إلي:

 51.83 جنيه للشراء.

 51.93 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه  في بنك كريدي أجريكول إلى نحو:

 51.82 جنيه للشراء.

 51.92 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي المصرف العربي والكويت الوطني: 

 51.81 جنيه للشراء.

 51.91 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في بنوك فيصل الإسلامي، الإسكندرية وقناة السويس إلى:

 51.80 جنيه للشراء.

 51.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

51.78 جنيه للشراء.

 51.88 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي التجاري والبركة نحو

 51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي ليسجل:

 51.73 جنيه للشراء.

 51.83 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول:

 51.72 جنيه للشراء.

 51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في مصر رسميا

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

 51.80 جنيه للشراء.

 51.94 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر 

 51.88 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

52.10 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

51.82 جنيه.

محافظ الشرقية
