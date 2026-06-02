قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس.

المقادير:



- طحين : كوبان وثلاثة أرباع الكوب (للعجين)

- الزبدة : 8 ملاعق كبيرة (للعجين)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للعجين)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (للعجين)

- ماء بارد : ثلاث أرباع الكوب (للعجن)

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم، ومسلوقة ومفرومة مكعبات صغيرة، لحشوة البطاطس)

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان (لحشوة البطاطس)

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة (لحشوة البطاطس)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (لحشوة البطاطس)

- ملح : ملعقة صغيرة (لحشوة البطاطس)



طريقة التحضير



1. نخلط مكونات العجين الجافة مع بعض.



2. نضيف الزبدة ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن حتى تتشكل العجينة بشكل متماسك.



3. نغطي العجينة بورق نايلون وتترك لترتاح نصف ساعة.



4. لتحضير الحشوة: نضع الزيت على النار ونقلب البطاطس المكعبات فيه ثم نضيف الملح والكاري والكمون ونرفعها عن النار.



5. نرق العجينة ونقطعها لدوائر ونحشو الدوائر بحشوة البطاطس ونعلق العجينة على شكل قطائف (نصف دائرة) بالشوكة.



6. تحمر بزيت غزير وتقدم فورا.