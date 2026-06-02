طريقة عمل سمك مشوي في 20 دقيقة.. وصفة سريعة بطعم المطاعم

يُعد السمك المشوي من أكثر الوجبات الصحية والخفيفة التي يفضلها الكثيرون، خاصة في فصل الصيف، حيث يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية وسهولة الهضم.

ومع ضيق الوقت اليومي، تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير السمك المشوي بسرعة دون التضحية بالمذاق.

وفي هذا التقرير نقدم لكِ طريقة عمل سمك مشوي في 20 دقيقة فقط بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، للشيف محمود العمدة .

المكونات

سمك بلطي أو بوري أو قاروص حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقتان زيت زيتون أو زيت عادي

شرائح بصل وفلفل (اختياري)

طريقة التحضير

سمك

أولاً: تنظيف السمك وتجهيزه

يتم تنظيف السمك جيداً من الداخل والخارج، مع عمل فتحات خفيفة في الجسم حتى تتغلغل التتبيلة بسرعة وتمنحه نكهة مميزة أثناء الشواء.

ثانياً: التتبيل السريع

في وعاء، يتم خلط عصير الليمون مع الثوم المهروس والكمون والكزبرة والبابريكا والملح والفلفل والزيت.

ثم يُفرك السمك جيداً بالخليط من الداخل والخارج، ويُفضل تركه 10 دقائق فقط حتى يمتص النكهة بسرعة.

ثالثاً: التسوية في الفرن أو الشواية

يُوضع السمك في صينية مغطاة بورق زبدة أو على شبكة الشوي، ويمكن إضافة شرائح البصل والفلفل لإضافة نكهة مميزة.

يتم إدخاله إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 12 إلى 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تشغيل الشواية في آخر دقيقتين للحصول على لون ذهبي مقرمش.

رابعاً: التقديم

يُقدم السمك المشوي ساخناً مع أرز أبيض أو سلطة خضراء أو طحينة حسب الرغبة، ويمكن إضافة عصرة ليمون لتعزيز الطعم.

نصائح لنجاح السمك المشوي

استخدام سمك طازج يضمن طعماً أفضل ووقت طهي أسرع

عدم ترك السمك في التتبيلة لفترة طويلة حتى لا يتغير قوامه

تسخين الفرن جيداً قبل إدخال السمك يساعد على تسويته بشكل متساوٍ

يمكن استخدام الشواية الكهربائية أو الفحم حسب المتاح

فوائد السمك المشوي

يحتوي السمك المشوي على نسبة عالية من البروتينات وأحماض الأوميغا 3 المفيدة لصحة القلب والدماغ، كما أنه منخفض الدهون مقارنة بالطرق الأخرى في الطهي مثل القلي.