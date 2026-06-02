لدواع أمنية.. حرمان سورية من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 662 لسنة 2026 بشأن الجنسية المصرية، بحرمان مي جميل الزهر من اكتساب الجنسية المصرية.

نص القرار على حرمان السيدة مي جميل الزهر السورية الجنسية من مواليد 18 أبريل 1978 من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وذلك وفقًا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء القرار لدواعٍ أمنية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المنظم للجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض بعض الاختصاصات.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 21 أبريل 2026.