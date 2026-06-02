انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية بين كوريا الجنوبية وأمريكا لتنفيذ اتفاقية أمنية

انطلقت اليوم /الثلاثاء/، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية بين كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الاتفاقية الأمنية التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين خلال قمة عقدت العام الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، في نسختها الإنجليزية، أن الاجتماع الافتتاحي، انطلق من مقر وزارة الخارجية في سول، لمناقشة البنود المتعلقة بالأمن والواردة في ورقة الحقائق المشتركة التي نشرت في نوفمبر الماضي بعد القمة التي عقدت بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون جو هو من يترأس وفد كوريا الجنوبية الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة ولجنة السلامة والأمن النووي ووزارات الدفاع والمناخ والعلوم والصناعة بينما يقود الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية أليسون هوكر.

ويضم الوفد الأمريكي القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية جيمس هيلر وعدد من المسئولين بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض والإدارة الوطنية للأمن النووي ووزارة الخارجية ووكالات أخرى.

ومن المتوقع أن يبحث المسئولون خطط كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن.