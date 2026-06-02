قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية
أرقام قميص محمد صلاح وحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر بكأس العالم
الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة
الوزراء: شرق بورسعيد .. ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها
موجودة مع صديقتها.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب فتاة في الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية بين كوريا الجنوبية وأمريكا لتنفيذ اتفاقية أمنية

انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية بين كوريا الجنوبية و أمريكا لتنفيذ اتفاقية أمنية
انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية بين كوريا الجنوبية و أمريكا لتنفيذ اتفاقية أمنية
أ ش أ

 انطلقت اليوم /الثلاثاء/، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية بين كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الاتفاقية الأمنية التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين خلال قمة عقدت العام الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، في نسختها الإنجليزية، أن الاجتماع الافتتاحي، انطلق من مقر وزارة الخارجية في سول، لمناقشة البنود المتعلقة بالأمن والواردة في ورقة الحقائق المشتركة التي نشرت في نوفمبر الماضي بعد القمة التي عقدت بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون جو هو من يترأس وفد كوريا الجنوبية الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة ولجنة السلامة والأمن النووي ووزارات الدفاع والمناخ والعلوم والصناعة بينما يقود الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية أليسون هوكر.

ويضم الوفد الأمريكي القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية جيمس هيلر وعدد من المسئولين بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض والإدارة الوطنية للأمن النووي ووزارة الخارجية ووكالات أخرى.

ومن المتوقع أن يبحث المسئولون خطط كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن.

المفاوضات الرسمية كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية كيه بي إس وزارة الخارجية الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

علاج البشرة

يحمي البشرة والشعر والأسنان.. اكتشف الزيت المذهل

سرطان البروستاتا

تحمي من سرطان البروستاتا والثدي.. فوائد مذهلة لمادة شهيرة

الكبد

عادات فعالة لتحسين صحة مرضى الكبد

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد