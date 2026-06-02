قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 قطاعات صناعية أولوية و400 شركة عارضة.. الغذاء يتصدر استراتيجية الصناعة المصرية
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية
أرقام قميص محمد صلاح وحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر بكأس العالم
الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة
الوزراء: شرق بورسعيد .. ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل

متظاهرين يهود متشددين
متظاهرين يهود متشددين
محمد على

تظاهر عشرات الآلاف من المتشددين الأرثوذكس في جميع أنحاء إسرائيل (الأراضي المحتلة)، وقطعوا الطرق واوقفوا القطارات واضرموا النار في السيارات احتجاجاً على التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المتظاهرين أغلقوا تقاطعات رئيسية واعتدوا على جندي نزل من حافلة قرب موقع احتجاج. 

وكافحت الشرطة للسيطرة على الحشود باستخدام خراطيم المياه والخيول.

إغلاق الطرق السريعة وتوقف وسائل النقل العام 

وأدت الاحتجاجات إلى شلّ وسط البلاد إلى حد كبير، حيث تم إغلاق الطرق السريعة وتوقفت وسائل النقل العام بسبب الحشود الهائلة في كل من القدس ومنطقة مترو تل أبيب.

الخدمة العسكرية إلزامية

وقد حصلت الأحزاب الحريدية ذات النفوذ السياسي على استثناءات لأتباعها تسمح لهم بالتخلي عن الخدمة العسكرية والدراسة في المعاهد الدينية بدلاً منها، إلا أن هذه الاستثناءات باتت مهددة.

ويشعر العديد من الإسرائيليين بالضيق من النظام القائم منذ زمن طويل الذي يسمح للرجال المتدينين المتشددين بالتهرب من الخدمة العسكرية في وقتٍ يعاني فيه الجيش من ضغط هائل، وقد خدم العديد منهم عدة دورات في الاحتياط. 

وتُهدد هذه القضية بتفكك الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد تُؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات عدة أسابيع هذا الخريف بعد أن سحبت الأحزاب المتدينة المتشددة دعمها لنتنياهو.

وبحسب لجنة برلمانية، يصل ما يقرب من 13000 رجل من المتشددين الأرثوذكس إلى سن التجنيد البالغ 18 عامًا كل عام، لكن أقل من 10 بالمائة منهم يلتحقون بالجيش.

وفي ظل النقص الحاد في أعداد الجنود، يسعى الجيش إلى تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية. 

ويُلزم معظم الرجال اليهود بأداء الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية. 

أما النساء اليهوديات، فيؤدين الخدمة الإلزامية لمدة سنتين.

المتشددين الأرثوذكس الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين جندي خراطيم المياه والخيول إغلاق الطرق السريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

وصول جثمان سهام جلال لمسجد حسن الشربتلي لتأدية صلاة الجنازة

وصول جثمان سهام جلال لمسجد حسن الشربتلي لتأدية صلاة الجنازة

سهام جلال

قبل وفاتها| موقف صادم لـ سهام جلال مع أمير كرارة.. وأحمد السقا: محدش ساعدني

مسلسل ورد على فل وياسمين

الحلقة الرابعة من مسلسل «ورد على فل وياسمين».. صدمة صبا مبارك بمرضها

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد