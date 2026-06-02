"الصحة الفلسطينية ": ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72 ألفا و942

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 72 ألفا و942 شهيدا و172 ألفا و967 إصابة، في ظل استمرار استهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدا واحدا و9 إصابات جديدة، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.