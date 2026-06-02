دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

أكد أحمد حسن «دروجبا»، لاعب الأهلي السابق، أن عملية اختيار المدربين داخل قطاعات الناشئين في بعض الأندية المصرية لا تتم دائمًا على أساس الكفاءة والخبرة، مشيرًا إلى وجود تأثير لعوامل أخرى مثل الواسطة في بعض الحالات.

وقال دروجبا، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن هذا الأمر كان أحد الأسباب التي دفعته للرحيل عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، موضحًا أن هناك خلافًا إداريًا مع خالد بيبو ساهم في اتخاذ قرار رحيله، مشددا: "بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة".

وأضاف لاعب الأهلي السابق أنه يتمنى تطوير منظومة اختيار المدربين في الفترة المقبلة، بحيث تعتمد بشكل كامل على الكفاءة والقدرات الفنية بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية، بما يضمن تطوير المواهب الشابة والارتقاء بمستوى الكرة المصرية.