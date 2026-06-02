لماذا اختار الأهلي وائل جمعة مديرا للكرة؟ أحمد جلال يكشف الأسباب

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، عن كواليس ترشيح وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد جلال أن سيد عبد الحفيظ يُعد السبب الرئيسي في ترشيح وائل جمعة للمنصب، مشيرًا إلى أنه يفضل دائمًا العمل مع نجوم من جيله الذين رافقوه داخل الملعب خلال مسيرته كلاعب.

وأضاف أن سيد عبد الحفيظ رفض تمامًا أي ترشيحات أخرى لنجوم أكبر سنًا، مؤكدًا أن ذلك لا يرتبط بعدم التقدير، ولكن برغبته في تحقيق الانسجام وسهولة التواصل بين الإدارة والجهاز الفني وإدارة الكرة داخل النادي.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الأهلي للحفاظ على الاستقرار الإداري والفني، وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف الأطراف داخل الفريق، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النادي على الصعيدين المحلي والقاري.