أحمد حسن يكشف كواليس تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالأهلي

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن اقتراب تولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تصريحات هاتفية أدلى بها الأخير للإعلامي أحمد فؤاد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: «عاجل.. وائل جمعة للإعلامي أحمد فؤاد في اتصال هاتفي: تم تعييني رسميًا مديرًا للكرة بالنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل».

وتأتي هذه الأنباء في ظل تحركات إدارة الأهلي لإعادة ترتيب الجهاز الإداري والفني استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد نهاية الموسم الحالي والمشاركة المنتظرة للفريق في عدد من البطولات المحلية والقارية.

ويُعد وائل جمعة أحد أبرز أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر، حيث حقق العديد من البطولات خلال مسيرته كلاعب، قبل أن يتجه للعمل الإعلامي والتحليل الفني عقب اعتزاله كرة القدم.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تفاصيل الجهاز الإداري الجديد خلال الفترة المقبلة، حال اعتماد التشكيل النهائي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.