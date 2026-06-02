بعد تراجعه بالبنوك.. سعر الدولار في مصر اليوم 2 يونيو 2026

سعر الدولار اليوم في مصر 2 يونيو 2026 .. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اهتمامًا واسعًا من جانب المتعاملين والمستثمرين خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع التراجع الذي سجلته العملة الأمريكية في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث أظهرت أحدث البيانات انخفاض متوسط سعر الصرف مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، في ظل متابعة مستمرة لتحركات سوق النقد وتأثيراتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويبحث المواطنون بشكل يومي عن أسعار الدولار في البنوك المصرية لمعرفة أحدث مستويات البيع والشراء، خاصة في ظل ارتباط سعر الصرف بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ما يجعل تحركات العملة الأمريكية محل اهتمام من الأفراد والشركات على حد سواء.

تراجع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات أمس الاثنين بنحو 27 قرشًا مقارنة بمستواه في 25 مايو الماضي.

وسجل متوسط سعر الشراء 51.96 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر البيع 52.06 جنيه، مقابل 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في متوسط سعر العملة الأمريكية داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر وعدد من البنوك الكبرى

على مستوى شاشات عرض أسعار العملات داخل البنوك، سجل الدولار 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع في عدد كبير من البنوك.

وشملت هذه البنوك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف المتحد، والمصرف العربي، والشركة المصرفية "saib"، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وميد بنك، وبنك قناة السويس، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك HSBC.

وتعكس هذه المستويات حالة من التقارب في أسعار الصرف بين عدد كبير من البنوك العاملة داخل السوق المصرية، مع فروق محدودة بين بنك وآخر في أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار في التجاري الدولي وبيت التمويل الكويتي

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي "CIB" وبيت التمويل الكويتي وبنك الإسكندرية مستوى 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر بالقرب من متوسطات السوق الرسمية، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تسعير العملة الأمريكية داخل هذه المؤسسات المصرفية خلال التعاملات الأخيرة.

أسعار الدولار في بنوك البركة وفيصل وأبوظبي الأول

بلغ سعر الدولار 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في بنوك البركة وفيصل وأبوظبي الأول والكويت الوطني.

كما سجل الدولار 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري، ليواصل التواجد ضمن البنوك التي قدمت أسعارًا أقل نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى خلال الفترة نفسها.

أقل سعر للدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار أدنى مستوى له بين البنوك عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وجاء هذا السعر في كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك كريدي أجريكول، ليكونا صاحبي أقل سعر للعملة الأمريكية بين البنوك التي أعلنت أسعارها خلال التعاملات الأخيرة.

ويتابع العملاء أسعار العملات بشكل مستمر للاستفادة من أفضل مستويات الشراء أو البيع المتاحة داخل الجهاز المصرفي، خاصة مع اختلافات طفيفة بين بنك وآخر.

أعلى سعر للدولار في البنوك

في المقابل، سجل الدولار أعلى سعر له داخل القطاع المصرفي عند 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

كما بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع، ليأتي ضمن البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بباقي المؤسسات المصرفية.

وسجل بنكا نكست والعربي الأفريقي الدولي سعر 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع، ليقعا ضمن الشريحة المتوسطة من أسعار الصرف المعلنة بالسوق.

متابعة مستمرة لتحركات الدولار في البنوك

تظل أسعار الدولار من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تحظى بمتابعة يومية من جانب المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة التجارة والاستيراد والتصدير والعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ومع استمرار التغيرات في سوق الصرف، يواصل المتعاملون مراقبة تحركات الدولار داخل البنوك المختلفة بحثًا عن أفضل الأسعار المتاحة، خاصة في ظل الفروق السعرية المحدودة التي تظهر بين بنك وآخر وفقًا لسياسات التسعير وحجم الطلب على العملة الأجنبية.